¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020?

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ya llegaron a su fin, sin embargo, abren paso a los Juegos Paralímpicos, por lo que aquí te contamos cuándo es la inauguración de este evento deportivo.

¿Cuándo comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 será el próximo martes 24 de agosto. Las competencias se realizarán en menos de dos semanas, ya que la clausura será el domingo 5 de septiembre.

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Al igual que los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 cederán la estafeta a París 2024, que será la próxima sede de la justa deportiva.

En esta nueva edición de los Juegos Paralímpicos también participarán atletas mexicanos. Las competencias serán durante la madrugada y mañana del tiempo del centro de México debido a los diferentes horarios entre ambas ciudades.

Las actividades para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 están programadas entre las 05:00 y 06:00 horas del centro del país.

Participantes en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020

Los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 contarán con la participación de 98 países que competirán en 22 deportes, que a su vez, contarán con un total de 539 disciplinas.

En el caso de México, contará con una delegación de 60 atletas, de los que Amalia Pérez y Juan Diego García serán los abanderados que estarán en la ceremonia de inauguración el próximo 24 de agosto.

Los atletas mexicanos participarán en atletismo, natación, judo, powerlifting, taekwondo, boccia, tenis de mesa, remo, tiro con arco, triatlón y ecuestre.

México tiene 289 medallas en Juegos Paralímpicos, de las cuales 97 son de oro. Uno de los objetivos de la delegación mexicana es alcanzar las 300 medallas en total y la 100 de oro.

En los Juegos Paralímpicos de Río 2016, México consiguió 15 preseas, de las cuales cuatro fueron de oro.

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El COPAME, agradece la presencia y el apoyo transmitido a todos nuestros Para Atletas en el inicio del camino a la gran cita mundial, los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020, donde lucharemos juntos por México y la #FamiliaParalímpica. 🇲🇽 pic.twitter.com/5B6FjWVegA — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) August 8, 2021