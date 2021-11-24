Juez ordena liberar a hombre que pasó 43 años en prisión por error

Un juez ordenó liberar a un hombre después de que pasó 43 años en prisión acusado por error de un triple asesinato en Misuri, Estados Unidos.

Tras de 43 años, el juez James Welsh dictaminó que nunca existió ninguna prueba física que implicara a Kevin Strickland directamente con el asesinato de Sherrie Black, Larry Ingram y John Walker, ocurrido en Kansas City, en 1978.

Durante su defensa, el hombre, de ahora 62 años de edad, declaró que el día del asesinato estuvo en su casa viendo la televisión y no tuvo ninguna relación con el triple asesinato del que se le acusó.

El juez indicó que el hombre afroamericano fue condenado a prisión únicamente con el testimonio de una testigo que lo señaló, quien en ese entonces tenía 18 años de edad, por lo que lo acusaron de participar en el asesinato de tres personas; sin embargo, la mujer cambió su declaración.

Luego de dos juicios, en 1979, Kevin Strickland recibió una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad bajo fianza durante 50 años. El primer juicio del hombre fue declarado nulo porque el juez no llegó a un veredicto, y en el segundo encontraron culpable a Strickland del triple homicidio, por lo que lo llevaron a prisión.

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Juez ordena la liberación de un hombre condenado por error

Desde entonces, la defensa del hombre se enfocó en buscar una exoneración, pero no fue hasta hace unas semanas que sus abogados presentaron pruebas que lo exculparon, por lo que el juez ordenó este martes su “liberación inmediata”.

Cabe destacar que en 2009, la misma testigo que lo acusó de estar involucrado en el triple homicidio, más tarde se retractó e intentó iniciar un proceso para liberar de prisión a Strickland. Sin embargo, la mujer falleció en 2015, sin que pudiera revocar su testimonio de manera formal.

Kevin Strickland es el reo que más años pasó por error en una prisión en toda la historia de Estados Unidos.