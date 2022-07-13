Jueza rechaza pedido de Amber Heard de nuevo juicio contra Johnny Depp

La actriz Amber Heard vio frustrado el miércoles un intento de nuevo juicio en su caso de difamación contra su ex marido Johnny Depp. Esto luego de que una jueza rechazó el argumento de sus abogados de que uno de los miembros del jurado había actuado indebidamente.

En junio, Heard fue condenada a pagar a Depp 10,35 millones de dólares por daños y perjuicios cuando un jurado dictaminó que había difamado a la estrella de "Piratas del Caribe" en un artículo de opinión en un periódico.

Sus abogados habían pedido a la jueza del caso que anulara la decisión y se realizara un nuevo juicio, argumentando que uno de los jurados del caso no debería haber sido elegible porque su citación estaba destinada a su padre, que tenía el mismo nombre y vivía en la misma dirección.

La jueza Penny Azcarate dictaminó que no había "ninguna prueba de fraude o mala conducta" por parte del miembro del jurado y que el veredicto debía mantenerse. También señaló que ambas partes habían interrogado y aceptado a todos los miembros del jurado al inicio del juicio.

"El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio", escribió la jueza Azcarate.

Lo mas interesante del intento de anular el juicio por parte de Amber Heard es que se confirmo que no hubo error al final.



El jurado 15 no puso mal su fecha de nacimiento, si no que TIENE EL MISMO NOMBRE QUE SU PADRE 🤣👌#JohnnyDepp pic.twitter.com/7l8oCbbleA — Juanito Say (@JuanitoSay) July 13, 2022

Juicio que Amber Heard quería anular

Johnny Depp, de 59 años, demandó a Heard el pasado 11 de abril bajo el argumento de que le había difamado cuando se autodenominó "una figura pública que representa el abuso doméstico" en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. Johnny Depp negó haber golpeado a Heard, de 36 años, y dijo que fue ella quien se volvió violenta en su relación.

Heard contrademandó, diciendo que Johnny Depp la desprestigió cuando su abogado calificó sus acusaciones de "bromas". El jurado concedió a Heard 2 millones de dólares por daños y perjuicios en una de sus contrademandas.

Amber Heard dijo que sólo golpeó a Johnny Depp para defenderse a sí misma o a su hermana.