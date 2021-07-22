Liberan a jugadores de Boca Juniors tras detención en Brasil

Los jugadores y el cuerpo técnico del club argentino Boca Juniors fueron liberados de la comisaría en Belo Horizonte, Brasil, donde los detuvieron por 12 horas, ello tras los incidentes que protagonizaron al perder la eliminatoria ante el Atlético Mineiro.

Los jugadores de Boca Juniors fueron requeridos por las autoridades de Brasil, luego de la pelea y altercados que protagonizaron en las instalaciones del Estadio Mineirao, donde quedaron eliminados en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Te puede interesar: Iglesia maradoniana abre sus puertas en Puebla para fieles al futbol

De acuerdo con los reportes de agencias internacionales, los jugadores de Boca Juniors abandonaron la 6ª Comisaría Regional de la Policía Civil en Belo Horizonte, Brasil, a bordo de dos autobuses con dirección al aeropuerto local para viajar hacia Buenos Aires, Argentina.

|Crédito: Reuters

La liberación de los futbolistas y cuerpo técnico de Boca Juniors ocurrió tras el pago de una fianza, que de acuerdo con una radiodifusora local fue de nueve mil reales, unos mil 700 dólares, es decir, alrededor de 34 mil pesos.

Comunicado de prensa del presidente Jorge Amor Ameal sobre la triste noche que vivió el fútbol sudamericano ayer en Belo Horizonte 👉 https://t.co/IxeYfg9r9c pic.twitter.com/xK2DVuvsxF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 21, 2021

Inicialmente, solo ocho integrantes de Boca Juniors fueron requeridos para dar su declaración de los hechos, los jugadores Marcos Rojo, Javier García, Diego González, Carlos Zambrano y el directivo Raúl Cascini por lesión corporal; así como los futbolistas Cristian Pavón, Sebastián Villa y Norberto Briasco por daño al patrimonio del Estadio Mineirao, en Brasil.

Boca Junior reclama fallas arbitrales en su contra

El club Boca Juniors reclamó, desde la finalización del partido celebrado este martes en Brasil, una serie de fallas de los árbitros que le costaron la eliminación de la Copa Libertadores.

El Club Atlético Boca Juniors, institución de 116 años de historia, sufrió en esta serie ante Atlético Mineiro dos fallos inexplicables anulando goles lícitos que destruyeron el espíritu deportivo del torneo más prestigioso del continente, dijo en un comunicado.

El PRESIDENTE de @atletico agrediendo a a la delegación de @BocaJrsOficial , esta historia quedará marcada por siempre en la @CONMEBOL y en la historia del fútbol de Suramérica, sumado a lo que sucedió en estos últimos 6 años.

pic.twitter.com/BymPJZdOqo — Xeneize de Primera (@xeneizedprimera) July 21, 2021

En el mensaje publicado a través de redes sociales, Boca Juniors no mencionó nada sobre la detención de los jugadores y destacó que fueron perjudicados por “decisiones que poco tienen que ver con lo deportivo”.

Los incidentes se produjeron tras el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que el Atlético Mineiro ganó en la tanda de penaltis, por marcador de 3 a 1, luego de que empataron a cero goles en el tiempo regular.

Sin embargo, al concluir el encuentro, los jugadores de Boca Juniors intentaron invadir el vestuario del equipo rival y protagonizaron una gran trifulca, en la que se lanzaron vallas, una fuente metálica y diferentes objetos.

Por su parte, el Atlético Mineiro mencionó en un comunicado que los actos violentos al finalizar el encuentro fueron provocados por el equipo argentino, por lo que tuvo que intervenir la policía de Brasil.

Boca Juniors - Por Mil Noches (Emotivo)| 2021

🔵🟡#VamosBoca pic.twitter.com/9L4rErM39w — eL pITY rELLENO (@RArranco) July 21, 2021