Llevan a juicio por homicidio simple a personal médico de Maradona

La Justicia argentina elevó a juicio oral a ocho miembros del personal médico que cuidaron del astro del fútbol, Diego Maradona, al momento de su muerte por "presunta comisión de homicidio simple". El fallo fue dado a conocer el miércoles 22 de junio.

El juez a cargo del juicio cuestionó "las conductas -activas y omisivas- que cada uno de los imputados, entre médicos, enfermeros y un psicólogo, habría desarrollado y contribuido a la realización del resultado lesivo" de acuerdo a la resolución de 236 páginas a la cual accedió Reuters.

Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, "en una situación de desamparo" y "librado a su suerte", de acuerdo a la investigación de los fiscales.

"El 30 de noviembre de 2020 ni bien vi la causa dije que era homicidio. Luché mucho tiempo y acá estamos, con esta etapa cumplida", dijo Mario Baudry, abogado de uno de los hijos de Maradona, a Reuters.

[AHORA] La Justicia elevó a juicio oral la causa por la muerte de Maradona: hay ocho profesionales de la salud acusados de "homicidio simple con dolo eventual". pic.twitter.com/TdGjV1jd2Y — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 22, 2022

Reacciones al fallo judicial

Los acusados son el neurocirujano y médico personal del astro, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Gisella Madrid y Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, y los médicos Pedro Di Spagna y Nancy Forlini.

El juez además acusó a Luque del delito de falsificar la firma de Maradona para retirar la historia clínica del hospital y a Cosachov de "falsedad ideológica".

Los acusados han negado su responsabilidad en la muerte de Maradona. El juez dijo que los abogados de algunos de ellos habían pedido que se desestimara el caso.

Vadim Mischanchuk, el abogado de Cosachov, dijo que apelarán la decisión en los próximos días y sostuvo que la psiquiatra no tuvo ninguna incidencia en la muerte de Maradona.

"Me parece bárbaro que se investigue pero se está buscando un culpable a toda costa, sin tener en cuenta pruebas objetivas", explicó.

Por su parte, la familia de Maradona celebró la decisión de la Justicia.

"Sólo tenemos para decir que estamos tranquilos, ahora vamos por buen camino para condenar a los que mataron a Diego", señaló Baudry.

El homicidio simple, delito del cual se acusa al cuerpo médico que atendía a Maradona, prevé en Argentina penas de 8 a 25 años de prisión, según reportes de la prensa local.