Trump arremete contra periodista E. Jean Carroll: “Es una persona enferma”

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la periodista E. Jean Carroll, por la acusación de violación que tiene en su contra. Durante una declaración que realizó en el juicio civil que adelanta, dijo que Carroll "es una persona enferma y mentirosa".

Donald Trump, también sostuvo una polémica declaración que hizo sobre Carroll. "Ella no es mi tipo", reiteró. Sin embargo, en días pasados se conoció que tuvo una contradicción en su testimonio cuando confundió a la periodista que lo tiene en el juicio civil, con su exesposa, Marla Maples.

El equipo defensor de E. Jean Carroll, cree que la indemnización por daños y perjuicios oscila entre los 368 mil a 2.8 millones de dólares. Aún la cifra exacta se desconoce. Advierten que esta cantidad es una compensación por el daño que ella dijo recibir del magnate cuando menospreció sus acusaciones y denuncias por internet afectando su reputación.

En los últimos días, Donald Trump dijo desde una de sus propiedades en Irlanda, que es probable que asista al juicio. Por su parte, el abogado que lo representa, Joe Tacopina, aún no ha confirmado su asistencia al tribunal.

E. Jean Carroll acusó a Donald Trump de haberla violado a mediados de la década de 1990 en una tienda departamental. Se espera que el juicio civil se prolongue hasta la próxima semana.

A video deposition in Donald Trump's civil rape trial was released where Trump can be heard denying having raped E. Jean Carroll, whom he said was 'not my type' https://t.co/PRpKHNPf7O pic.twitter.com/Ms2Wf2wdU9 — Reuters (@Reuters) May 6, 2023

¿Qué más dijo Donald Trump en su declaración?

Mientras era interrogado por la abogada defensora de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, aprovechó la oportunidad para señalar a la funcionaria de ser "agente político".

“Me está acusando de violación, de violarla, lo peor que se puede hacer, la peor acusación. Y tú también sabes que no es verdad. También eres un agente político. Eres una vergüenza.” Donald Trump / Expresidente de los Estados Unidos

Trump, también fue confrontado por las declaraciones que hizo en un video difundido del 2005 donde denigra de las mujeres.

Carroll, ex columnista de consejos de la revista Elle, dijo durante tres días de testimonios y contrainterrogatorios que Trump la golpeó contra la pared en 1995 o 1996, la abusó sexualmente. También, dos amigas de Carroll de toda la vida han testificado que ella les contó el ataque poco después de que ocurriera y dijeron que creían en su versión de los hechos.

Además, otras dos mujeres también han testificado en apoyo de E. Jean Carroll, diciendo que Donald Trump las agredió sexualmente en incidentes separados hace varias décadas.

Desde el principio de las acusaciones, Donald Trump las ha negado. Durante el proceso, ha acusado a Carroll de inventarse la historia para impulsar las ventas de un libro de memorias de 2019 en el que hizo públicas sus afirmaciones.

En caso de declarar culpable a Trump, no iría a la cárcel por la naturaleza del juicio. Pero sí debería desembolsar una indemnización para compensar a la víctima.

Este no es el único caso que afronta Trump. Aún tiene acusasciones abiertas, como por ejemplo, su papel en los desmanes del capitolio en 2021 o los 34 cargos por supuesta falsificación en registros comerciales.