Trump llama “ridícula” la acusación de violación en un testimonio en video para el juicio civil

El magnate estadounidense Donald Trump negó haber violado a la escritora E. Jean Carroll, en un testimonio en video presentado el miércoles 3 de mayo ante un jurado federal de Manhattan. El juicio contra Trump por violación está en su sexto día y se espera que se extienda hasta la próxima semana.

Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, dijo en la declaración con fecha de octubre de 2022 que la supuesta violación en el vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en la ciudad de Nueva York hace décadas no sucedió.

"Es la historia más ridícula y repugnante", dijo Trump en el video, encorvado sobre una mesa de conferencias mientras los abogados de Carroll le presentaban documentos. "Simplemente está inventado".

Aunque las imágenes de la declaración no se publicaron, partes de la transcripción se han presentado públicamente.

Trump no testificará en persona y su equipo legal le dijo el miércoles al juez federal de distrito Lewis Kaplan que no llamarán a ningún testigo.

"Escuché que nos está yendo muy bien en Nueva York", dijo Trump el miércoles 3 de mayo cuando se le preguntó por qué estaba jugando golf en Escocia y no en la corte.

President Trump told Judge Kaplan, in the E. Jean Carroll case, that he was unable to attend his own trial.



So what was more important than defending his name in a court of law?Apparently, he had to shovel some dirt in Scotland.



Trump claimed he couldn’t attend because it… pic.twitter.com/e3DC1yTkm9 — Brian Krassenstein (@krassenstein) May 2, 2023

¿Que ha testificado E. Jean Carroll en el juicio por violación contra Trump?

En el juicio contra Trump por agresión y difamación, E. Jean Carroll alega que Trump la violó a mediados de la década de 1990 y luego manchó su reputación al afirmar en una publicación de octubre de 2022 en su plataforma Truth Social que el caso de la excolumnista de la revista Elle era un "engaño y una mentira".

Carroll declaró durante tres días de testimonios y contrainterrogatorios que el magnate la golpeó contra la pared en 1995 o 1996, le metió los dedos en la vagina y luego le insertó el pene.

Trump negó las acusaciones y acusó a Carroll de inventar la historia para impulsar las ventas de una memoria de 2019 en la que hizo públicas sus afirmaciones.

#News via #NYT by Lola Fadulu, Benjamin Weiser and Kate Christobek "Trump Will Offer No Defense Witnesses in Rape Trial, His Lawyer Says" https://t.co/dnO8PCwa6Z pic.twitter.com/rhtZxG292P — Standing with Marco (@StandWithMarco_) May 4, 2023

Otras mujeres testifican en el juicio contra Trump por violación

El juicio contra Trump por violación y difamación también ha presentado el testimonio de dos mujeres que dicen que el magnate las agredió sexualmente hace décadas.

La exreportera de la revista People, Natasha Stoynoff, dijo al jurado el miércoles que Trump la acorraló en su club Mar-a-Lago en Florida en 2005 y la besó a la fuerza durante "unos minutos" hasta que un mayordomo interrumpió el presunto abuso.

"Realmente tuvo un efecto profundo en mí", dijo Stoynoff entre lágrimas, describiendo la intensa vergüenza y la duda que dijo que sintió después del encuentro.

Otra mujer, Jessica Leeds, testificó el martes que Trump la besó, la manoseó y le subió la mano por la falda en un vuelo en 1979.

