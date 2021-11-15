Justin Bieber confirma tres fechas en México en 2022

La pandemia de Covid-19 obligó a cancelar eventos musicales en México durante más de un año; sin embargo, con la aplicación de la vacuna y la reactivación de la economía, artistas de talla internacional ya abrieron fechas para el primer semestre de 2022 y el último en sumarse a la lista fue Justin Bieber.

Justin Bieber regresará a México con su gira mundial 'Justice World Tour' y para los fans que pensaban que solo tendría una presentación en Monterrey, Nuevo León, el cantante canadiense confirmó dos fechas más: la Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco.

Bieber dio a conocer hace unas horas en su cuenta de Instagram el cartel de su gira mundial, la cual arrancará en México el 22 de mayo en el Estadio de Beisbol de Monterrey.

Un día después, el 23 de mayo, el cantante canadiense se presentará en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara y concluirá sus fechas el 25 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La gira en América Latina seguirá el 4 de septiembre en Río de Janeiro, en Brasil, donde estará en el Rock in Río 2022. El 7 de septiembre viajará a Chile y el 10 de septiembre en el Estadio Unico de La Plata, en Argentina. Después de las presentaciones en México, Justin Bieber descansará tres meses y retomará su gira mundial el 3 de agosto en Dinamarca.

La gira en América Latina la retomará el 4 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, en el Rock in Río 2022. El 7 de septiembre viajará a Chile y el 10 de ese mes se presentará en el Estadio Unico de La Plata, Argentina.

El cantante canadiense recorrerá los cinco continentes con su gira mundial, viajará a más de 20 países y realizará más de 90 fechas, con presentaciones adicionales en Japón, Asia y Medio Oriente que se anunciarán muy pronto.

A la gira mundial de Justin Bieber se sumarán artistas de la talla de Jaden, Eddie Benjamin, Harry Hudson y Teo; sin embargo su presentación en México dependerá de los compromisos previos que tengan.

Cuándo salen a la venta los boletos para las fechas de Bieber en México

La preventa de los boletos para la presentación del cantante canadiense en el Foro Sol inicia el jueves 18 de noviembre, mientras que la venta de boletos en general arranca el sábado 20 de noviembre.

Con su gira 'Justice World Tour', Justin Bieber se suma a The Killers, Coldplay y Foo Fighters, estrellas internacionales que regresarán a México el próximo año y que ayudarán a reactivar la economía en ese sector que se vio muy afectado por la pandemia de Covid-19.

La última vez que Justin Bieber se presentó en México fue en 2017, con el exitoso Purpose World Tour, en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey, el 15 de febrero de ese año, y en el Foro Sol de la CDMX, unos días después.