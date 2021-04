Acusan a Justin Bieber de apropiación cultural ¡por sus rastas!

Justin Bieber fue acusado de apropiación cultural, luego de presumir su nuevo look el pasado fin de semana.

El domingo pasado, el intérprete compartió fotos de su nuevo look, en el que se observan rastas, y luego este lunes publicó imágenes más cercanas, lo que provocó indignación en la comunidad afroamericana y afrobritánica.

Stephanie Cohen, cofundadora y representante legal de la organización Halo Collective, dedicada a la lucha contra la discriminación por peinados característicos de la comunidad negra, fue quien se pronunció en contra del cambio de look del famoso.

“Cuando veo a una persona blanco luciendo un peinado negro, me enojo demasiado”, declaró la activista.

“Estoy enojada porque este estándar de que todo te queda bien no existe cuando eres una persona negra y simplemente cambias de look. Simplemente no puedes usar algo con tanta relevancia histórica e ignorar todas las luchas que hay detrás de los que llevaron ese peinado antes que tú", añadió.

Cohen añadió que si Bieber no se pronunciaba como aliado de las luchas de las etnias y minorías, no tenía derecho a usar este nuevo look.

Te puede interesar: Billie Eilish ya tiene fecha de estreno para nuevo álbum

Justin no entiende el contexto

Irene Shelley, editora de la revista Black Beauty and Hair, también se pronunció al respecto, afirmando que el principal problema con esta reacción adversa es que Justin Bieber no sabe la historia detrás del peinado y lo que representó para distintas luchas de la comunidad negra.

“La gente todavía enfrenta el estigma de la discriminación por cómo se peina, principalmente si eres de raza negra. Puedes enfrentar discriminación si eres empleado o estudiante. Justin siempre ha sido visto como alguien distante que se sumerge en nuestra cultura sin tener ninguna intención por aprender sobre su historia”, declaró.

Shelley compartió que las rastas que ahora lleva Bieber eran originalmente usadas por los guerreros Mau Mau de la África oriental, pero desde la llegada de los colonizadores británicos fueron vistas como “algo horrible”.

“La religión rastafari fue vista como una amenaza para el cristianismo, por lo que las autoridades atacaron de todas las formas posibles al movimiento ‘rasta’.

Te puede interesar: Harry y Meghan serán anfitriones del concierto ‘Vax Live’