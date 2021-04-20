Juzgado de Madrid blinda a la Superliga; Wolves se burla

La Superliga Europea obtuvo su primera victoria en tribunales este martes, luego de que el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, España, diera una resolución favorable para la nueva competición.

El dictamen establece medidas cautelares a favor de la competición que preside Florentino Pérez, lo que significa que ni la FIFA, ni la UEFA y, en consecuencia, todas sus federaciones y ligas asociadas pueden adoptar medidas que prohíban, restrinjan, limiten o condicionen de cualquier forma, directa o indirecta, la puesta en marcha de la competición.

Esta resolución también prohíbe medidas disciplinarias contra los clubes y jugadores participantes, así como directivos.

La decisión del tribunal llegó después de que los miembros de la Superliga solicitaron una "medida cautelar inaudita" para impedir que los organismos reguladores correspondientes tomaran acciones contra la nueva competición.

Durante la mañana de este martes, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habían reiterado que los llamados 12 Clubes Fundadores de la Superliga serían separados de sus respectivas competencias locales, además de que no permitirían que los jugadores participantes en el certamen se unieran a sus respectivas selecciones nacionales en competencias oficiales.

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Los Wolves se burlan de la Superliga

Alrededor del mundo han surgido un sin fin de reacciones por la Superliga, desde el ámbito político hasta los propios aficionados de los clubes implicados.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue el Wolverhampton Wanderes de la Premier League, donde juega el mexicano Raúl Jiménez.

Los Wolves se autonombraron campeones de la temporada 2018-2019 de la Premier League por la Superliga y la posible eliminación del llamado 'Big-Six': Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal y Tottenham Hotspur.

Los Wolves bromearon en sus redes sociales porque sin los clubes mencionados, se hubieran consagrado campeones en dicha temporada.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l — Wolves (@Wolves) April 20, 2021

Previamente, el Leeds también se burló del Liverpool refiriéndose al equipo como 'Merseyside Reds', nombre que el club recibió en el videojuego PES 2021 por no contar con los derechos de registro.

Recientemente trascendió que estos 12 clubes fundadores también podrían quedarse fuera del FIFA 22, el famoso videojuego de futbol respaldado por la FIFA.

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