Ataque en Kabul, Afganistán, deja 40 muertos; la mayoría niñas

Una serie de explosiones cerca de una escuela para niñas en Kabul, Afganistán, dejó un saldo de 40 personas muertas; la gran mayoría alumnas del colegio. El ataque múltiple ocurrió tras la explosión de varias bombas delante del instituto durante esta mañana de sábado.

El portavoz del Ministerio de Salud, Ghulam Dastagir Nazari, informó que el saldo de heridos es de 46 personas, que ya han sido hospitalizadas.

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Medios locales han difundido videos e imágenes sobre el ataque múltiple que, parece indicar, tenía como objetivo la escuela de niñas.

ماشین انتحاری در پیش روی مکتب دخترانه سیدالشهدا #دشت_برچی pic.twitter.com/6q8lXzDU6f — Khalifa (@Khalifaevaz) May 8, 2021

En los videos se pueden ver las consecuencias de las explosiones y lo que parece ser los restos de un coche, mismo que aparentemente fue detonado frente a la entrada de la escuela de niñas.

Hasta el momento se desconoce al autor o autores del ataque en Kabul, Afganistán; sin embargo, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, negó cualquier vínculo con las explosiones y lo condenó al referirse al hecho como "actos siniestros".

Además, señaló que el atentado fue "obra de círculos viciosos" relacionados con la Administración de Kabul y el Estado Islámico.

ویدیو: امبولانس‌ها در حال انتقال جان باخته‌گان و زخمیان انفجار در مکتب سیدالشهدا در غرب کابل.



یک منبع امنیتی به‌طلوع نیوز می‌گوید که در این انفجار ۳۱ تن جان باخته‌اند. pic.twitter.com/5wgKVPjv6n — TOLOnews (@TOLOnews) May 8, 2021

¿Cómo fue el ataque en Kabul, Afganistán?

El atentado se ubicó en el barrio de mayoría Chií que está en Kabul, capital de Afganistán, donde anteriormente el Estado Islámico ha realizado varios actos terroristas.

Un profesor del colegio relató para medios locales (Tolo News) que primero fue la explosión de un coche bomba y luego otras dos detonaciones más al lado de la escuela, cerca de donde salían las niñas.

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Cabe destacar que los talibanes y yihadistas quieren implantar la ley islámica en el país, con la diferencia de los primeros que están en contra de atacar a civiles.

Sin embargo, las autoridades de Afganistán han señalado que los talibanes intensificaron sus ataques en todo el país, pese a que ningún grupo se le ha atribuido la responsabilidad de la explosión.

Kabul se encuentra en alerta tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos, pues aseguró que podrían retirar todas las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre.