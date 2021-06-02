Estalla bomba al paso de autobús en Afganistán; hay al menos 7 muertos

Al menos siete personas murieron y nueve más resultaron lesionadas por la explosión de una bomba, luego de que el autobús en el que viajaban, pasó sobre ella y la detonó en Kabul, capital de Afganistán.

Un funcionario, del ministerio del interior de Afganistán, informó que seis personas murieron y otras nueve resultaron lesionadas por la explosión de una bomba en Kabul, según indicaron medios internacionales.

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La explosión de la bomba, que destrozó parte del autobús, ocurrió alrededor de las 19:00 horas local de Kabul, después de que fue colocada en el camino en el área de Masjed-e-Halebid en el Distrito Policial 3, en la capital de Afganistán.

Tras la explosión de la bomba, equipos de rescate y de seguridad acudieron a la localidad de Kabul para atender el incidente con el autobús.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la detonación de la bomba habría sido controlada a distancia. Aunque hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido el ataque en el autobús de Kabul.

Looks like a passenger bus was targeted in IED blast in Kabul city. #Afghanistan pic.twitter.com/UL9QJWYU5S — FJ (@Natsecjeff) June 1, 2021

Se registra segunda explosión con bomba en otro autobús en Kabul

Una hora después de la primera explosión en Kabul, se registró una segunda detonación de una bomba en otro autobús de pasajeros, que dejó cinco muertos y cuatro heridos.

Un vocero del Ministerio del Interior informó que la explosión de esta bomba se perpetró en contra de las dos unidades de autobús de pasajeros, que transportaba a trabajadores que iban a sus domicilios. Autoridades de Afganistán prevén que el número de víctimas podría aumentar.

Medios internacionales señalaron que este doble atentado con bomba en Kabul ocurrió en una zona conocida como Gharb-e-Kabul, habitada por miembros de la minoría chií hazara, objetivo frecuente de ataques reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que los considera apóstatas, aunque el gobierno de Afganistán suele culpar a los talibanes.

Agregaron que Kabul ha sido escenario de los ataques terroristas entre el régimen Talibán y los milicianos del Estado Islámico contra el gobierno de Afganistán.

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