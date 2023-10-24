“Mi hermana está delirando": Karla se sometió a una rinoplastia y murió 10 días después; acusan negligencia médica

Karla Anaya, una joven de 28 años, murió el pasado 12 de octubre tras someterse a una rinoplastia en el centro médico “Cirugía de Corta Estancia Polanco”, hoy sus familiares exigen justicias, pues acusan a quienes practicaron el procedimiento, de negligencia médica.

La familia de Karla acusa a los médicos Julián Paes y Adriana Furlong, quienes realizaron la operación. Según el relato de la hermana de Karla para Hechos AM, Jessica Anaya, la joven comenzó a sentirse mal la noche del 30 de septiembre, tras ser dada de alta del centro médico.

Karla se sometió a una cirugía y tras ella comenzó con vómitos; su salud se deterioró en días al punto de confundir la realidad. Acusan negligencia médica.|FIA

Comenzó con vómitos y tomó los medicamentos que le recetaron, pero la situación empeoró al grado de que la joven se encontraba delirante, “me empieza (Karla) a confundir la realidad”, dijo su hermana.

“Tu hermana va decayendo. Ningún medicamento le hace efecto”

El 3 de octubre, Karla fue llevada al Hospital San Ángel Inn, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Previamente, médicos le habían diagnosticado meningitis y le informaron que su hermana iba decayendo y que ningún medicamento le hacía efecto. Pero, a decir de su hermana, este diagnóstico “no concuerda”.

El 12 de octubre, falleció. Jessica Anaya asegura que Karla nunca tuvo meningitis, como le diagnosticaron en el centro médico. “Los estudios que le hicieron en el Hospital San Ángel Inn no mostraron signos de meningitis”, afirma. “En realidad, no sabemos bien cuál fue la causa de su muerte”.

La familia de Karla presentó una denuncia penal contra Julián Paes y Adriana Furlong. A la fecha, el centro médico ya está clausurado desde el momento en que denunciaron los hechos.

Médico ya había sido denunciada por homicidio en 2019

Adriana Furlong, médico que atendió a la joven, ya había sido denunciada por homicidio en 2019, por perforar el cráneo de una paciente durante una cirugía.

La muerte de Karla Anaya es una tragedia que pudo evitarse. Una joven con toda la vida por delante perdió la vida por la negligencia de los médicos que la operaron.

Este caso es un recordatorio de la importancia de denunciar la negligencia médica. Cuando se trata de la salud, no podemos confiar en que todo saldrá bien. Debemos exigir a los profesionales de la salud que actúen con responsabilidad y que nos brinden la atención que necesitamos.

Un llamado para la prevención e investigación sobre médicos antes de una cirugía

El caso de Karla Anaya también es un llamado a la prevención. Antes de someterse a cualquier cirugía, es importante investigar al médico y al centro médico donde se realizará la intervención.

También es importante leer detenidamente el consentimiento informado y preguntar cualquier duda que tengamos. Nuestra salud es lo más importante que tenemos. No debemos ponerla en riesgo por la negligencia de otros.

