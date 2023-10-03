¡Karol G llega a México! Estas son las fechas de los conciertos del tour ‘Mañana será bonito’

¿Karol G en México? Ya es una realidad, 'La Bichota' regresará a tierras aztecas en 2024 con el Mañana Será Bonito Tour, así lo dio a conocer la artista en las redes, el mensaje no tardó en viralizarse por los seguidores mexicanos, pero ¿en qué partes de la república mexicana se presentará?

En los recientes meses se manejó un posible regreso de la intérprete de la "Tusa"; sin embargo no había nada oficial, ahora se sabe que estará en el Estadio Azteca, Estadio Mobil Super de Monterrey y el recinto 03 de marzo en Guadalajara.

Fechas de los conciertos de Karol G en CDMX, Monterrey y Guadalajara

¡Paren tooodo! Será el jueves 08 de febrero cuando Karol G abra sus presentaciones en la Ciudad de México, ocho días después viajará al norte del país para ofrecer un concierto el 16 de febrero, finalmente se despedirá del público mexicano el viernes 23 de febrero.

¿En qué fechas se presentará?|Karol G sitio oficial

¿Cuánto podrían costar los boletos de Karol G en México 2024?

El precio de los boletos para el Mañana Será Bonito Tour aún no están confirmados; sin embargo, los fans no tardaron en especular y consideran que podrían alcanzar los 2 mil pesos, pues en la última presentación que ofreció en México ibas desde los 440 pesos en zona gris, en cambio para cancha VIP aumentaba, de acuerdo con los fans en 2022 estos fueron los costos:



Cancha VIP: 2 mil 008 pesos

Zona Movistar: mil 757 pesos

Zona Pepsi: mil 757 pesos

Zona Amarilla: mil 757 pesos

Zona McCormick: mil 506 pesos

Zona Banco Azteca: mil 506 pesos

Super Palco Platino: mil 506 pesos

Super Palco Oro Vista Limitada: mil 506 pesos

Super Palco Oro: mil 506 pesos

Zona Rosa y Rosa vista limitada: 628 pesos

Zona Café y Café vista limitada 502 pesos

Zona Gris y Gris vista limitada 440 pesos

¿Cuándo estarán disponibles los boletos de ‘La Bichota’ para Latinoamèrica?

En el cártel de 'La Bichota' aún no dan a conocer la fecha en que los boletos estarán disponibles, se espera que en los próximos días den más información al respecto, su gira iniciará en Medellín el 1 de diciembre y posteriormente llegará a México para continuar su gira en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.