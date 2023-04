“Es una falta de respeto para las mujeres": Karol G crítica edición en la revista GQ

En su cuenta de Instagram, la cantante colombianaKarol G expresó su molestia y decepción con la revista GQ por unas fotografías que publicaron en las que no representa su esencia, pues aseguró fueron “ediciones excesivas” las que le hicieron a su imagen.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribióKarol G en una publicación de Instagram.

La cantante aseguró que habló con la revista para mostrarle su inconformidad por la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto; sin embargo, al ver el resultado final se dio cuenta que ignoraron sus comentarios, pues “no hicieron nada al respecto”.

¿Quién es Karol G? La cantante colombiana que salió en la portada de la revista GQ?

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es una cantante y compositora colombiana perteneciente a la nueva ola de representación femenina en el género urbano.

Actualmente su discografía es amplia y exitosa, pues en seis ocasiones ha estado nominada a los Latin Grammy, mismos en los que ganó en 2018 el reconocimiento a “Mejor artista nuevo”. Entre los artistas con los que ha colaborado Karol G están:



J Balvin.

Anuel AA.

Bad Bunny.

Camilo.

Ozuna.

Karol G: ¿Qué dijo sobre la portada GQ?

En las primeras horas del jueves 6 de mayo, la cantante Karol G compartió en sus redes sociales dos fotografías; la primera imagen se muestra sin maquillaje y la segunda es la portada de GQ, en la que le resaltan los pómulos y le quitan peso.

Esta situación le molestó a la oriunda de Medellín, quien aseguró que para verse bien no necesita de los cambios realizados, al tiempo que externó su preocupación por las repercusiones que puede tener entre las mujeres y sus seguidoras.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, dijo la cantante.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karol G ante la portada de la revista GQ?

La publicación realizada por la cantante Karol G despertó la reacción de millones de usuarios, pues en pocas horas ya tenía cuatro millones de me gusta y al menos 64 mil comentarios, entre los que destacaron el mensaje que ofreció.

“Irreal en la foto 2. Hermosa y maravillosa en la 1. El mundo está cambiando, que se actualicen de una vez por todas a base de nuestras propias posturas”, escribieron sus seguidoras en la publicación.

Otros fans y colegas artistas se abocaron a la sección de comentarios de la colombiana para aplaudirla. Aquí están algunos de los más importantes: