¿Quién es Kathy Hochul, primera gobernadora de Nueva York?

Este martes 10 de agosto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó su renuncia tras enfrentar una serie de acusaciones de acoso sexual, por lo que será sustituido por la actual vicegobernadora, Kathy Hochul. Por esta razón, surgió la duda de quién es la primera gobernadora mujer del estado americano.

¿Quién es Kathy Hochul?

Tras el anuncio de que Kathy Hochul se convertirá en la primera gobernadora de Nueva York, surgió la pregunta de quién es, aquí te contamos cuál ha sido su trayectoria.

Child care is often portrayed as a “women's issue” -- but in reality, it’s an economic issue that affects workers, families & businesses across the country.



Why New York is committing $1.1 billion in grants to child care providers.https://t.co/UXlaIwqqcD pic.twitter.com/6zu1tkp4kv — Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) August 8, 2021

De acuerdo con su página web , Kathy Hochul, de 62 años, es originaria de la ciudad de Buffalo, en el norte de Nueva York. Nació y se crió en una familia católica irlandesa de obreros.

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Desde 2015, Kathy Hochul ha sido la vicegobernadora de Nueva York. Antes fue representante por el distrito 26 del mismo estado hasta el 3 de enero de 2013. Ahora se convertirá en la 57 gobernadora del estado, pero la primera mujer en estar al frente, ello ocurrirá dentro de dos semanas, cuando sea efectiva la renuncia de Andrew Cuomo.

Cuando se dieron a conocer las acusaciones contra el todavía gobernador de Nueva York, Kathy Hochul se sumó al llamado a que presentara su renuncia y calificó el comportamiento de Andrew Cuomo como “repulsivo e ilegal”.

Una vez que se dio a conocer la decisión de Andrew Cuomo, Kathy Hochul mencionó, en sus redes sociales, estar de acuerdo con la decisión.

“Es lo correcto y en el mejor interés de los neoyorquinos”.

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.



As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor. — Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) August 10, 2021

Cargos de Kathy Hochul en Estados Unidos

Kathy Hochul, próxima gobernadora de Nueva York por el partido Demócrata, se graduó como abogada por la Universidad de Syracuse y cuenta con un Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Católica.

Fue ayudante del senador Daniel Patrick Moynihan hasta que se convirtió en miembro de la Junta Municipal y secretaria del condado de Erie, en Pennsylvania, de 2007 a 2011.