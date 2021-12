Trabajo, alimentación y educación, exigencia de mujeres en Afganistán

Decenas de mujeres en Afganistán realizaron una protesta en Kabul este martes exigiendo sus derechos bajo el régimen talibán, entre ellos, el trabajo remunerado.

Las mujeres marcharon por las calles, coreando "¿Por qué han cerrado las escuelas?” y “Queremos Trabajo, alimentación y educación”.

Una de las mujeres manifestante, dijo que “Ellos (los talibanes) quieren eliminar a las mujeres de la misma manera que abolieron el Ministerio de la Mujer. La comunidad internacional no nos escucha y no nos apoya”.

Nueva restricción contra mujeres

El Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio decretó que las mujeres que viajen por más de 72 km deben estar acompañadas por un familiar masculino. .

La directriz, publicada este domingo, es la última restricción sobre los derechos de las mujeres desde que este grupo islamista se hizo con el poder en Afganistán el pasado mes de agosto.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha dicho que estas nuevas restricciones eran un paso más hacia la reclusión de las mujeres en Afganistán.

Reconocer el derecho al trabajo y a la educación

Explicaron ante la prensa internacional en Kabul: “Pedimos que se reabran las escuelas para niñas en todo el país, reconocer el derecho al trabajo y a la educación para las mujeres, garantizar la seguridad respetando los derechos de las minorías étnicas y dar a las mujeres un papel activo en el gobierno de Afganistán”.

El endurecimiento del gobierno de los talibanes es contestado por estas mujeres coreando lemas como “eliminación de las mujeres, eliminación del ser humano.

La escolarización de las niñas bajo el régimen talibán es totalmente arbitraria dependiendo de cada ciudad o pueblo y en muchas provincias no se les permite asistir a la escuela después del sexto curso.

“Ellos (los talibanes) dicen “no entren en ningún automóvil sin un hombre, ¿dónde podemos conseguir un hombre? ¿Qué pasa con las viudas que no tienen un hombre? ¿Dónde pueden encontrar un hombre? Esta no es la forma correcta”, dijo una manifestante. “No somos mujeres de hace 20 años, somos mujeres educadas y no guardaremos silencio bajo el Emirato Islámico (el régimen talibán)".

Cientos de torturados o asesinados

Otra de las mujeres manifestantes, dijo que “Cientos de ex militares fueron torturados o asesinados a pesar de una amnistía general (prometida por los talibanes)".

Durante su gobierno anterior de 1996 a 2001, los talibanes prohibieron a las mujeres salir de la casa sin un pariente masculino y sin cubrirse la cabeza y la cara y las niñas de recibir educación, y las oportunidades de empleo de las mujeres han sido muy limitadas.

Los talibanes dicen que han cambiado y están trabajando para que más niñas regresen a la escuela después de permitir la apertura de escuelas secundarias para niñas en algunas provincias de Afganistán.

Pero muchas mujeres y defensores de los derechos siguen siendo escépticos. Los talibanes han estado bajo presión de la comunidad internacional, que en su mayoría ha congelado fondos para Afganistán, para que se comprometan a defender los derechos de las mujeres desde que el grupo islamista de línea dura se apoderó del país el 15 de agosto.