Condenan a líder de “secta apocalíptica” que ordenó a sus seguidores dejar morir de hambre a 190 niños en Kenia

El líder religioso Paul Nthenge Mackenzie fue declarado culpable de asesinato por la muerte de 191 personas en Kenia, entre ellas 190 niños, en un caso que conmocionó al país africano. Según Reuters, el predicador convenció a sus seguidores de dejar de comer para llegar al cielo antes del supuesto fin del mundo.

La sentencia llega más de tres años después de que las autoridades descubrieran fosas comunes en el bosque de Shakahola. La investigación destapó una tragedia que involucró a cientos de seguidores de una congregación religiosa.

¿Quién es Paul Mackenzie y por qué fue condenado en Kenia?

Mackenzie, quien antes trabajaba como taxista, fundó en 2003 la iglesia Good News International. Con el paso del tiempo, sus predicaciones adquirieron un tono apocalíptico y comenzó a decir a sus seguidores que debían ayunar hasta morir para alcanzar el cielo.

De acuerdo con Reuters, el religioso también alentaba a los padres a dejar de alimentar a sus hijos. Sus enseñanzas promovían el aislamiento de la sociedad y el rechazo a instituciones como las escuelas y los hospitales.

El tribunal declaró culpables a Mackenzie y a otros implicados por los 191 asesinatos. El predicador había negado los cargos en su contra.

Paul Mackenzie, the Kenyan preacher who led hundreds to starve to death https://t.co/B93v91sodN https://t.co/B93v91sodN — Reuters (@Reuters) October 19, 2026

¿Cómo descubrieron las muertes en el bosque de Shakahola?

El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando la policía encontró restos humanos en fosas comunes en el bosque de Shakahola, cerca de Malindi, en la costa de Kenia.

Las excavaciones posteriores revelaron más de 400 cuerpos. Aunque el proceso por asesinato se centró en 190 niños y un adulto, las autoridades investigaron otras muertes vinculadas con las actividades del grupo.

Según los hallazgos citados por Reuters, algunos seguidores que se negaban a ayunar o intentaban escapar fueron víctimas de violencia. La investigación también puso bajo la lupa la respuesta de las autoridades, pues Mackenzie había enfrentado problemas legales años antes de que se descubriera la tragedia.

¿Qué castigo podría recibir el líder de la secta?

Tras el veredicto, Mackenzie y sus coacusados podrían enfrentar penas de prisión prolongadas o incluso la pena de muerte, de acuerdo con la legislación keniana. Reuters reportó que la sentencia se conocería en una etapa posterior del proceso.

El caso reabrió el debate sobre la supervisión de grupos religiosos en Kenia y las fallas que permitieron que las actividades de la congregación continuaran durante años.

Con información de Reuters...

