Otro integrante de Kiss da positivo a Covid-19; suspende gira por EUA

Gene Simmons, integrante de la banda Kiss, dio positivo a Covid-19 por lo que las próximas cuatro fechas de su gira por Estados Unidos fueron suspendidas hasta nuevo aviso, informó la banda en un comunicado en sus redes sociales.

La banda informó que Simmons, de 72 años, se encuentra estable y experimenta síntomas leves, por lo que él, el resto de los integrantes y el equipo permanecerán en casa los próximos 10 días.

En el mismo comunicado la banda dijo que el próximo 9 de septiembre se reanudará la gira en FivePoint Amphiteatre en Irvine, California. Sin embargo, aún esperan que se confirme oficialmente su tour.

Los conciertos pospuestos fueron en Clarkston, en Michigan, que se tenía programado para el primero de septiembre; el 2 del mismo mes, en Dayton, Ohio; el 4 de septiembre en Tinley Park, Illinois; y el 5 de septiembre, en Milwaukee, Wisconsin.

Kiss confirmó que todos los boletos adquiridos previamente serán aceptados en las nuevas fechas de los conciertos una vez que se confirmen y se dará más información por correo electrónico a la personas con su ticket.

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Integrantes de Kiss se infectan aún vacunados

Hace una semana, el cantante Paul Stanley se infectó de Covid-19 por lo que sus conciertos en Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia fueron suspendidos hasta su recuperación.

Los integrantes de la banda comunicaron en sus redes sociales anteriormente que todos se encontraban vacunados contra Covid-19 y se encontraban casi aislados para proteger a los fans que asistan a sus conciertos.

Paul Stanley compartió en sus redes sociales una fotografía en la que comentó que sus síntomas fueron leves comparados con otros y aún así fueron brutales, aún con el esquema de vacunación completo.

My COVID symptoms were MILD compared to many others and let me tell you... It kicked my ass. It's over now. pic.twitter.com/8HDMjKZT37 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 31, 2021