Declaran inocente a Kyle Rittenhouse por tiroteo en Kenosha

Tras cuatro días de deliberaciones, el jurado declaró inocente a Kyle Rittenhouse de dos cargos de homicidio, luego de que en 2020 disparara contra dos manifestantes durante una protesta en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos.

Kyle Rittenhouse, de 18 años de edad, declaró en todo momento ante el jurado que esa noche actuó en defensa propia, mientras la fiscalía trató de demostrar que el joven actuó de manera criminal e imprudente.

Durante el juicio, los fiscales llamaron a 22 testigos para demostrar que Kyle Rittenhouse actuó de manera imprudente y provocó el tiroteo que se registró durante una protesta que terminó en disturbios con dos manifestantes muertos y uno más herido en Kenosha.

En su declaración ante el tribunal, Kyle Rittenhouse aseguró que disparó cuatro veces contra los tres manifestantes porque “se sintió amenazado y temía por su vida”.

"Todas las personas a las que dispararon atacaban a Kyle. Una con una patineta, otra con las manos, otra con los pies, otra con una pistola. Las manos y los pies pueden causar grandes daños corporales", afirmó el abogado de Kyle Rittenhouse.

|Reuters

Finalmente, el veredicto del jurado fue unánime y lo declararon inocente de los cuatro cargos que enfrentaba, incluidos dos por homicidios en Kenosha.

¿Por qué Kyle Rittenhouse fue acusado de homicidio?

En agosto de 2020, varios manifestantes salieron a las calles de la ciudad de Wisconsin para exigir justicia por Jacob Blake, un hombre afroamericano que fue asesinado por la espalda por un policía, mientras sus hijos miraban desde su automóvil.

Esa misma noche, Kyle Rittenhouse, en ese entonces de 17 años de edad, paseaba cerca de la manifestación, vistiendo una gorra de béisbol y portando un fusil largo.

Cuando el adolescente llegó a la protesta se peleó con los manifestantes cerca de un concesionario de automóviles, posteriormente, Kyle Rittenhouse disparó su arma contra tres personas, lo que dejó dos muertos y un herido.

Kyle Rittenhouse fue acusado de homicidio grave por la muerte de Anthony M. Huber y Joseph Rosenbaum, así como de intento de homicidio grave al herir a Gaige Grosskreutz.

También enfrentó una acusación de posesión de un arma peligrosa siendo menor de edad, lo que en Estados Unidos es considerado un delito menor.