VIDEO: Kylie Jenner luce el Fantasy Bra de Victoria’s Secret; vale más de 50 millones de dólares

El Fantasy Bra de Victoria’s Secret tiene una historia de tres décadas. En 1996, la supermodelo Claudia Schiffer fue la primera en lucirlo en una campaña publicitaria, con un valor de un millón de dólares.

La edición más reciente, portada por Kylie Jenner, alcanzó los 50 millones de dólares: con 4 mil 411 piedras preciosas y un diamante amarillo de más de 75 quilates.