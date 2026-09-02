¡Morena “va requetebien”! Afuera crecen los reclamos contra los López Obrador y sus aliados

En Palacio Nacional aseguran que Morena va “requetebién” y que no existen pleitos, pero fuera del discurso aparecen otras señales. Desde las imágenes de Andy López Beltrán en el “cónclave de la Condesa” hasta el caso de Arturo López Obrador, hermano del expresidente, quien fue abucheado y tuvo que salir de un restaurante en Coatepec, Veracruz.

Y mientras los reclamos crecen en la calle, también surgieron cuestionamientos por los cargos públicos que ocupan familiares de Arturo López Obrador en Veracruz, como por ejemplo Pedro López Herrería trabaja en la Secretaría de Gobierno.

A la lista se suma Leonel Rivera Pinete, yerno de Arturo, es director de Salud Pública. Así, entre abucheos, posiciones públicas y señales políticas, la realidad fuera de Palacio parece contar otra historia para la 4T.