El vahído de McConnell y los tropiezos de Biden evidencian la avanzada edad de los líderes de EU

El inexplicable vahído del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, mientras hablaba en el Congreso esta semana es otro recordatorio de que los líderes políticos más poderosos de Estados Unidos tienen una avanzada edad en comparación con otras democracias.

Muchos legisladores del Congreso rondan los 70 años, y la edad promedio del Senado es de 65,3 años, según cálculos de FiveThirtyEight, la más avanzada de la historia, frente a la media de 38,8 años en Estados Unidos. Con 64 años, el Senado estadounidense tiene la séptima media de edad más alta de todos los órganos parlamentarios, según los cálculos de la Unión Interparlamentaria, superando a países con poblaciones mucho más envejecidas, como Japón, Italia y Grecia.

Joe Biden: 80 años

Joe Biden, de 80 años, es el presidente estadounidense de más edad que ha ocupado la Casa Blanca, y casi dos décadas mayor que el promedio de edad de los jefes de Gobierno del mundo, 62 años, según Pew Research.

Podría enfrentarse a Donald Trump, de 77 años, como candidato republicano en las elecciones de 2024. Los sondeos de Reuters muestran que muchos estadounidenses creen que ninguno de los dos debería presentarse debido a su avanzada edad.

Aunque Biden es más joven que el Presidente de Camerún, Paul Biya, de 89 años, el jefe de Estado más anciano del mundo, podría ser abuelo del presidente de Chile, Gabriel Boric, o de Sanna Marin, que dejó el cargo de primera ministra de Finlandia el mes pasado. Ambos tienen 37 años.

La avanzada edad de Biden ha suscitado dudas sobre si debería presentarse a un segundo mandato. El presidente, que tropezó en un escenario en junio, camina con paso cauto y es propenso a los deslices verbales. Sin embargo, Biden es años más joven que algunos miembros del Congreso estadounidense.

Pequeño tropiezo de Joe Biden 🫣pic.twitter.com/klE0HBfDTB — El Gran Simonowski ®️__________ (@Migueramos77) June 1, 2023

Mitch McConnell: 81 años

McConnell dejó de hablar a media frase en una rueda de prensa en el Capitolio el miércoles 26 de julio y permaneció en silencio durante 21 segundos hasta que le apartaron de los periodistas, para volver más tarde e informar: "Estoy bien".

El momento despertó preocupación sobre su estado mental, especialmente después de que fue hospitalizado y tratado por una conmoción cerebral tras una caída en marzo. La oficina de McConnell dijo el viernes que planea cumplir su mandato completo, que se extendería hasta 2026, cuando cumpliría 84 años de edad.

El senador republicano por Iowa Chuck Grassley, de 89 años y el senador por Vermont Bernie Sanders, de 81 años, son mayores que McConnell.

🇺🇸 #AHORA | Mitch McConnell (R), líder de la minoría del Senado de los Estados Unidos, se sintió mal antes de empezar una conferencia de prensa.pic.twitter.com/T4EjkAdeuv — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 26, 2023

Dianne Feinstein: 90 años

La senadora demócrata Dianne Feinstein fue la protagonista de un momento incómodo cuando se confundió durante una votación y debió ser asistía por una persona de su equipo. Al momento de que se le pidió a Feinstein emitir su voto, la funcionaria comenzó a leer en voz alta una declaración en lugar de responder "si" o por "no".

Feinstein estuvo ausente por más de dos meses debido a un ataque de herpes zóster. La demócrata de avanzada edad regresó en mayo, en silla de ruedas, tras recuperarse de una encefalitis, una inflamación del cerebro que puede ser una peligrosa complicación del herpes zóster. Desde entonces, de vez en cuando suena confundida. Su mandato actual termina a principios de 2025 y no planea irse antes, según el Post, que informa que la legisladora de California no se postulará para la reelección el año próximo.