La casa del horror: RC Horsh habría grabado a material obsceno de mujeres desaparecidas

La detención en Filadelfia de Eugene Horsh, quien iba acompañado de una mujer con una identificación de la desaparecida Blair Tonzelli, llevó a los investigadores hasta una propiedad conocida como la “casa del horror”.

En el lugar, las autoridades encontraron cerca de un millón de archivos digitales, entre fotografías y videos relacionados con RC Horsh, un productor de contenido para adultos que tenía un sitio de suscripción.

Tras revisar miles de horas de material, la policía identificó a al menos siete que estarían desaparecidas y se investiga si pudieron haber sido asesinadas.