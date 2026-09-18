La casa del horror: RC Horsh habría grabado a material obsceno de mujeres desaparecidas
Las autoridades encontraron cerca de un millón de archivos digitales en la casa del horror relacionados con RC Horsh, un productor de contenido para adultos.
La detención en Filadelfia de Eugene Horsh, quien iba acompañado de una mujer con una identificación de la desaparecida Blair Tonzelli, llevó a los investigadores hasta una propiedad conocida como la “casa del horror”.
En el lugar, las autoridades encontraron cerca de un millón de archivos digitales, entre fotografías y videos relacionados con RC Horsh, un productor de contenido para adultos que tenía un sitio de suscripción.
Tras revisar miles de horas de material, la policía identificó a al menos siete que estarían desaparecidas y se investiga si pudieron haber sido asesinadas.