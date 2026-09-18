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La casa del horror: RC Horsh habría grabado a material obsceno de mujeres desaparecidas

Las autoridades encontraron cerca de un millón de archivos digitales en la casa del horror relacionados con RC Horsh, un productor de contenido para adultos.

Autoridades de Filadelfia descubren la casa del horror
Autoridades de Filadelfia descubren la casa del horror|Policía de Filadelfia

Escrito por: Eder Martínez, Marco Morales Ferrero

La detención en Filadelfia de Eugene Horsh, quien iba acompañado de una mujer con una identificación de la desaparecida Blair Tonzelli, llevó a los investigadores hasta una propiedad conocida como la “casa del horror”.

En el lugar, las autoridades encontraron cerca de un millón de archivos digitales, entre fotografías y videos relacionados con RC Horsh, un productor de contenido para adultos que tenía un sitio de suscripción.

Tras revisar miles de horas de material, la policía identificó a al menos siete que estarían desaparecidas y se investiga si pudieron haber sido asesinadas.

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