Ganó la libertad de expresión: Morena fracasa en su intento de censurar ‘La Casa de los Mañosos’

En medio de todo esto, la libertad de expresión se anotó un triunfo; El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja presentada por Morena contra TV Azteca para retirar del aire “La Casa de los Mañosos”, un programa de sátira política que incomodó al partido en el poder.

La producción coloca en el centro de sus referencias a personajes como Gerardo Fernández Noroña, Layda Sansores, Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Rocha y Andrea Chávez, entre otros. Con humor ácido, aborda temas como presunto enriquecimiento ilícito, robo de combustible, corrupción y violencia.

Morena intentó frenar la sátira política

La controversia comenzó cuando Morena acudió ante el INE para pedir que TV Azteca no transmitiera el contenido, luego de que la televisora anunciara su retransmisión. Entre los argumentos planteados estuvo la presunta calumnia por expresiones utilizadas en el programa, como “mañosos”, “huachicoleros”, “narco-políticos”, “morenistas” y “narcocracia”.

El caso escaló dentro del propio Consejo General del INE; mientras la autoridad realizó requerimientos a la televisora, representantes políticos defendieron que la sátira no fuera censurada.

La Sociedad Interamericana de Prensa también manifestó preocupación por la queja y llamó a evitar que los órganos electorales fueran utilizados para censurar la sátira política.

Finalmente, el INE desechó la queja de Morena al no acreditarse la calumnia.