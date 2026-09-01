Morena llora por la sátira política en “La Casa de los Mañosos”

TV Azteca emitió una sátira que nació en redes sociales y que sigue circulando en internet: “La Casa de los Mañosos”, la cual representa con humor a personajes de la política que ocupan posiciones de poder y enfrentan el escrutinio público.

La emisión cuestiona a políticos de Morena, partido político que no tolera la crítica ni la parodia. Aunque este formato de sátira política no es nuevo: la crítica con humor ha acompañado durante siglos la discusión sobre quiénes gobiernan.

La sátira política en México: de Jesús Martínez Palillo a la televisión actual

La prensa mundial mantiene una tradición de caricaturistas desde el siglo XIX. A través de dibujos, parodias y representaciones humorísticas, estos autores han cuestionado decisiones, actitudes y comportamientos de figuras públicas.

Desde esta perspectiva, la sátira no solo busca entretener. También permite que la sociedad observe el poder desde otro ángulo y exprese inconformidades mediante el humor.

“La Casa de los Mañosos” retoma una tradición mexicana

Cabe recordar que, a mediados del siglo pasado, Jesús Martínez, conocido como “Palillo”, utilizó las carpas y los teatros de revista para parodiar y criticar a los políticos de su época.

Aquellos espacios permitían que el pueblo canalizara sus frustraciones y enojos contra sus gobernantes. El humor se convirtió así en una vía para señalar excesos, contradicciones y decisiones que generaban molestia entre la población.

“La Casa de los Mañosos” está dentro de esa misma tradición de crítica y entretenimiento. La producción toma como referencia a personajes que actualmente ocupan el poder y, por esa razón, permanecen bajo observación pública.

Políticos y personajes representados en la parodia emitida por TV Azteca

En el contenido aparecen representaciones satíricas de Adán Augusto, Rubén Rocha Moya, Andy López Beltrán, Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores, entre otros.

Cabe recordar que, por ejemplo, la televisión pública, como el Canal Once, cuenta con un espacio donde parodian y critican a quienes consideran enemigos del régimen.