La televisión pública convertida en propaganda: Canal 11 ataca a TV Azteca por defender libertad de expresión

Una vez más, el régimen utiliza la plataforma de los medios públicos bajo su control para perseguir y descalificar a la prensa crítica. Durante la emisión del programa Maciosare del pasado 28 de julio en Canal 11, comentaristas afines al gobierno dedicaron más de media hora a atacar a Grupo Salinas y TV Azteca, debido a su postura firme contra la pretensión oficialista de regular los contenidos periodísticos bajo el pretexto del “derecho de las audiencias”.

En la transmisión se criticó el amparo promovido por la televisora contra los artículos que intentan imponer la diferenciación entre hechos y opiniones; sin embargo, Grupo Salinas aclaró que dicha acción legal busca defender el derecho inalienable de los mexicanos a recibir información veraz, verificable y con investigación periodística, frente a un intento gubernamental por controlar la línea editorial de las noticias.

Lejos de cumplir con su misión histórica de informar con profesionalismo, garantizar la integridad y exigir cuentas al poder, Canal 11 ha sido transformado en una herramienta de propaganda y adoctrinamiento al servicio del régimen. Tras haber sido un referente internacional en la televisión pública, hoy la señal es utilizada para ensalzar al gobierno y silenciar cualquier cuestionamiento, replicando el modelo de control mediático visto en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

En una democracia libre, la prioridad de la presidencia debe ser defender la libertad de los ciudadanos para informarse en el medio de su elección, pues cuando la televisión pública se dedica únicamente a aplaudir al poder, la sociedad pierde por completo su derecho a la información.