VIDEO: Mesero salva la vida a cliente que se ahogaba en restaurante

Un mesero salvó la vida de un cliente que se ahogaba con un pedazo de pollo en un restaurante en Gales, Reino Unido, pues con conocimientos de primeros auxilios, logró que expulsara el pedazo de comida que no lo dejaba respirar.

El cliente, identificado como Jake Snelling, comía en el restaurante con un grupo de amigos cuando ocurrió el accidente en el que el mesero le salvó la vida, de acuerdo con información de medios locales.

Videos que circulan en las redes sociales y que fueron captados por una de las cámaras de seguridad del restaurante, muestran el momento en el que el joven comienza a ahogarse y sus acompañantes tratan de ayudarlo.

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Sin embargo, los pequeños golpes que le dieron en la espalda no lograron que expulsara el pedazo de comida. Cuando el mesero se percató del momento, se acercó a la mesa del cliente para ayudarlo.

Maniobra del mesero salva a cliente

El mesero aplicó la “maniobra de Heimlich” o compresión abdominal, la cual consiste en presionar de forma fuerte y rápida hacia arriba la zona del diafragma para que la persona logre expulsar el objeto que está obstruyendo el paso del aire.

“Me tomó como dos o tres segundos darme cuenta de lo que podía ser. Lo saqué y lo llevé al pasillo, lo agarré por la espalda en el estómago con mucha fuerza y lo sacudí. Después de algunos intentos, un trozo de pollo salió y empezó a respirar de nuevo”, mencionó el mesero.

El joven trabajador del restaurante se llama Sheakh Rifat, de 24 años, quien había viajado a Europa desde Bangladesh para estudiar y trabajar.

“Se tomó una foto conmigo y me ofreció una buena propina. Al principio la rechacé porque soy musulmán y en nuestra religión si estás ayudando a alguien tienes que hacerlo de forma desinteresada”, comentó el mesero de Casa Curry, restaurante donde ocurrieron los hechos.

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