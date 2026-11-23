El muy hermético Comando Norte de Estados Unidos, el U.S. Northern Command (NORTHCOM), se niega revelar la fecha exacta en que sus fuerzas comenzaron a monitorear a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Lo que no pudieron negar es que, detrás de esa captura hubo mucho más que un operativo mexicano en Guasave, Sinaloa. Hubo trabajo de vigilancia y espionaje de los militares estadounidenses en varias áreas geográficas de la república mexicana.

Los voceros del Departamento de Justicia, el FBI y la DEA, por su parte, estuvieron más que dispuestos de confirmar que el intercambio de inteligencia estratégica y la coordinación inter-institucional como la del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional apoyaron la operación.

Hubo semanas de inteligencia compartida desde Estados Unidos. Y hubo también vigilancia aérea estadounidense con drones sobre suelo mexicano. Hubo seguimiento de comunicaciones a tal grado que las voces de “El Chapo Isidro” y sus asociados eran ya fácilmente identificables en las operaciones de espionaje y vigilancia que siguieron a estos narcos durante meses y semanas.

Y hubo, finalmente una cooperación silenciosa entre México y Estados Unidos que dice mucho sobre lo que está ocurriendo hoy entre ambos gobiernos. Esto que le digo, es la verdadera historia detrás de la captura.

Lo que los militares llaman “vigilancia táctica”

Durante semanas, drones estadounidenses realizaron vuelos de reconocimiento autorizados por México sobre zonas de Sinaloa previamente identificadas por las autoridades mexicanas como lugares en los que habitualmente se movía “El Chapo Isidro”.

Al mismo tiempo, un grupo de trabajo militar del Comando Norte estadounidense con sede en Arizona participó en el intercambio de información junto con otras agencias de Estados Unidos.

No se trataba solamente de encontrar dónde estaba Meza Flores, había que conocer cómo vivía, cómo se desplazaba y cuáles eran sus rutinas. Había que “construir” lo que en el mundo de la inteligencia se conoce como un “Patrón de Vida”.

Estados Unidos llevaba más de una década siguiéndole la pista. Lo que debo aclararle es que la participación militar estadounidense en este operativo es reciente. Pero el interés de las agencias federales de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos por Meza Flores se remonta a varios años.

Fausto Isidro Meza Flores fue acusado por primera vez en Washington D.C. en mayo del 2012. Los cargos surgieron ante el Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de Columbia.

Posteriormente hubo otra acusación sustitutiva, para incluir en los cargos a su organización criminal, el llamado Cártel de Guasave, que fue resultado de la fidelidad de “El Chapo Isidro” con el Cártel de los Beltrán Leyva, cuando estos últimos rompieron con el Cártel de Sinaloa.

Eso llevó a que, en febrero de 2025, “El Chapo Isidro” fuera incluido entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

La acusación estadounidense lo señala: “como el dirigente de una organización que recurrió a la violencia y la intimidación para construir un imperio criminal con presencia internacional, responsable de introducir enormes cantidades de fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y otros países”.

Washington llevaba años detrás de él. Lo novedoso esta vez no fue el objetivo, lo novedoso fue el inusitado grado de cooperación de México con Estados Unidos.

Para capturarlo: Fuentes estadounidenses consultadas en Washington aseguran que distintas agencias del gobierno apoyaron la operación recopilando, procesando y compartiendo información clave de inteligencia con las autoridades mexicanas.

Y aquí comienza la parte políticamente más delicada de esta historia. Lo que en Washington se dice bajito… y quedito: El caso de “El Chapo Isidro” permite ver hasta dónde ha llegado realmente la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, aun cuando públicamente ambos gobiernos cuidan muchísimo cómo describir esta cooperación.

La razón es que en Washington existe enorme cautela sobre cuánto revelar. Nadie quiere proporcionar información que pueda poner en dificultades al gobierno mexicano o afectar una cooperación que funcionarios estadounidenses consideran extraordinariamente delicada.

En la capital estadounidense los mexicanos tenemos fama de volubles y caprichosos. Los estadounidenses creen que, si algo no nos gusta, nadie nos puede forzar a cooperar. Por eso el sigilo sobre cooperación mexicana.

Lo que puede mucho es la presión pública de Trump

Eso crea una colaboración discreta, pero intensa de parte de México. Como ejemplo está la historia de la vigilancia desde el aire: Drones estadounidenses, volando a 65 mil pies de altura, el doble de la altura de los vuelos comerciales, siguieron los movimientos de este narco y transmitieron imágenes y sonidos que podían ser analizadas prácticamente en tiempo real.

Eso trazó una línea de comportamiento y varias cadenas de hábito. Además, eso le dejó a la DEA mucha nueva información sobre los asociados de “El Chapo Isidro”, esa gente tiene también los días contados.

Sí, leyó usted bien: El gobierno de México autorizó esos vuelos de reconocimiento para ayudar a localizar y seguir a “El Chapo Isidro”. Ése es precisamente el tipo de cooperación que distingue al actual gobierno mexicano del anterior.

Y es también, me dicen en Washington, la clase de cooperación que el gobierno de Trump quería obtener de México. Mientras esto continúe, la opinión que se escucha entre funcionarios estadounidenses es sencilla: ¿Para qué arriesgar una intervención unilateral dentro de México si las autoridades mexicanas están dispuestas a actuar con inteligencia estadounidense?

Esta, mis amigos, es quizá una de las conclusiones políticas más importantes de todo el operativo. La cooperación funciona, pero funciona principalmente porque las fuerzas mexicanas siguen siendo quienes actúan en territorio mexicano.

El seguimiento y la vigilancia desde Estados Unidos

Desde Arizona y otros puntos de Estados Unidos comenzó el trabajo de inteligencia sobre las comunicaciones y los movimientos de Meza Flores en México.

Los investigadores pudieron identificar comunicaciones con su madre, su esposa y su hermana. Esos intercambios ayudaron a confirmar fiestas, reuniones y lugares a los que planeaba acudir.

Los servicios militares de vigilancia estadounidenses, poco a poco, dejaron de buscar simplemente a un hombre, conocieron sus rutas, pero también a sus socios, sus clientes, sus distribuidores y quienes le apoyaban en México y fuera de México.

Supieron por dónde se movía, con quién se comunicaba y cómo identificarlo. Al final, podían reconocerlo a distancia por su voz, su complexión e incluso por su manera de caminar. La combinación de vigilancia aérea e inteligencia de comunicaciones permitió entonces escoger el lugar y el momento para actuar procurando reducir el riesgo para la población civil.

Nadie quería un “Culiacanazo número 2”

Entrar por “El Chapo Isidro” en Guasave implicaba enormes riesgos. Una operación mal ejecutada podía convertirse rápidamente en otro episodio de violencia como el que México ya había vivido en Culiacán, la capital de Sinaloa.

Por eso se prepararon y se ejecutaron operaciones de distracción en otros puntos del estado. En Los Mochis, Guamúchil, Navolato y Angostura. El objetivo era confundir a la estructura criminal, dispersar su capacidad de reacción y evitar que todos sus hombres pudieran concentrarse en Guasave.

El viernes 20 de noviembre, las fuerzas especiales mexicanas lograron ubicar a Isidro Meza en una casa en Guasave. Esta era la culminación del rastreo de miles de comunicaciones telefónicas y de radio de personas cercanas al narco. Los estrategas consideraron que la oportunidad era única porque en el sitio donde estaba Isidro Meza se podían reducir los daños a civiles.

Fue entonces que llegó la orden. Las fuerzas que entraron por él fueron mexicanas. Todo lo que llevó a la captura de “El Chapo Isidro” muestra lo que México puede hacer cuando deja la retórica pública a un lado.

Eso revela también dónde está hoy la verdadera línea roja de la relación: Estados Unidos puede vigilar y puede espiar desde el cielo. Puede escuchar, puede proporcionar inteligencia. Puede ayudar a encontrar el objetivo. Pero, por ahora, quien entra por la puerta en suelo mexicano, siguen siendo los soldados mexicanos.