La Escuela Nacional de Trabajo Social desaparece de la UNAM …ahora será Facultad

La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convierte en la Facultad de Trabajo Social, luego de que el Consejo Universitario aprobara su modificación este 9 de septiembre; pero ¿qué cambia ahora?

¿Por qué la Escuela Nacional de Trabajo Social se convirtió en Facultad?

A través de un boletín institucional, la Máxima Casa de Estudios informó que durante las sesiones del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UNAM, se acordó modificar los artículos del Estatuto General de la Universidad para reconocer formalmente a la nueva Facultad de Trabajo Social.

Esto luego de la creación del Doctorado en Trabajo Social, con base en el Plan de Desarrollo 2024-2028 de la ENTS y en la modificación de su Programa de Maestría.

Cabe recordar que la Legislación Universitaria establece que para que una escuela adquiera el carácter de facultad debe contar con al menos un programa de doctorado activo. demostrando así que tiene la capacidad de investigación y posgrado de alto nivel.

El #ConsejoUniversitarioUNAM aprobó la transformación de la Escuela Nacional de Trabajo Social a la Facultad de Trabajo Social. ¡#GOYA! pic.twitter.com/9TSw0RasfN — UNAM (@UNAM_MX) September 9, 2026

De escuela a facultad: ¿qué significa para los estudiantes?

En términos sencillos, la licenciatura no desaparece ni cambia por el simple hecho de que la institución ahora sea una facultad; solo se modifica el alcance académico de la entidad, que ahora incorpora formalmente la maestría y doctorado.

La decisión, además, implica cambios administrativos y normativos dentro de la UNAM para que la nueva Facultad de Trabajo Social quede reconocida en la estructura universitaria.

UNAM también crea un nuevo centro de investigación en Michoacán

Durante la misma sesión, el Consejo Universitario aprobó otro cambio en la estructura académica de la UNAM: la transformación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica en el Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio (CITE).

Con este aprobamiento se busca consolidar un polo de investigación multidisciplinario en el occidente del país, con trabajos relacionados con las Ciencias de la Tierra y del Espacio.

Entre sus áreas estarán la heliofísica, el clima espacial, la geofísica ambiental, la vulcanología, la sismicidad, el arqueomagnetismo y la geotermia.