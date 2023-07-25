Condenan por asesinato a seis por atentados de Bruselas de 2016

Un tribunal de Bruselas, condenó este martes a seis hombres por asesinato y a otros dos por delito de terrorismo, tras el mayor juicio celebrado en Bélgica por los atentados de Bruselas de 2016, donde murieron 32 personas.

Seis de los 10 que enfrentan cargos, fueron declarados culpables de asesinato e intento de asesinato en un marco terrorista por su participación en los dos atentados en el aeropuerto de Bruselas y la colocación de una tercera bomba en el metro de la ciudad el 22 de marzo de 2016.

También, junto con otras dos personas, fueron condenados por participar en actividades de una organización terrorista, resultando dos de ellos absueltos.

En septiembre se celebrarán audiencias separadas para determinar las sentencias. Los declarados culpables de asesinato también pueden resultar condenados a cadena perpetua.

Six found guilty of murder at Brussels 2016 attack trial https://t.co/dQG4SWviFv — Kamal Mustafa ✪ (@MeKamalMustafa) July 25, 2023

¿Quiénes fueron condenados por su participación en los atentados de Bruselas?

Entre los condenados está Salah Abdeslam, quien también es el principal sospechoso en el juicio por los atentados de París en los que murieron 130 personas. Prófugo tras huir de la capital francesa, fue detenido en la capital belga cuatro días antes de los atentados de Bruselas.

Entre los otros culpables se encuentra Mohamed Abrini, hombre que acudió al aeropuerto de Bruselas con dos terroristas suicidas pero huyó sin detonar su maleta de explosivos, y Osama Krayem, ciudadano sueco acusado de pretender ser un segundo terrorista en el metro de Bruselas.

Oussama Atar, considerado líder del grupo y que presuntamente habría muerto en Siria, también fue condenado.

Los cuatro están entre los seis imputados previamente condenados en Francia por los atentados de París en noviembre de 2015, uno de los atentados terroristas que más víctimas ha tenido. pero a diferencia del juicio francés, que concluyó el año pasado con la decisión de un panel de jueces, el caso por los atentados de Bruselas de 2016 fue resuelto por un jurado.

Atentados de Bruselas de 2016

Los atentados de Bruselas de 2016 fueron dos ataques terroristas realizados por seguidores del autoproclamado Estado Islámico la mañana del martes 22 de marzo de 2016 en el aeropuerto y la red de metro de la capital belga.

El ataque del aeropuerto produjo dos explosiones en la sala de salidas de la terminal y provocaron al menos catorce muertos y decenas de heridos. El edificio del aeropuerto sufrió daños significativos.

El mismo día, minutos más tarde, se produjo al menos una explosión en un vagón del metro en la estación de metro de Maelbeek/Maalbeek cuando salía de la estación en dirección al centro de la ciudad con, al menos, veinte fallecidos, en la hora de mayor afluencia de dicho sistema de transporte. La estación se encuentra cerca de diversas agencias de la Unión Europea, incluido el Parlamento. El metro de la ciudad fue evacuado y cerrado.