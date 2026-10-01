El salto del dólar: por qué la depreciación del peso impacta directamente tu bolsillo

El peso mexicano ha atravesado una racha compleja al pasar de los 17 a rebasar los 18 pesos por dólar en menos de un mes. Este ajuste cambiario impacta de inmediato la economía nacional debido a la alta dependencia de importaciones, abarcando desde componentes electrónicos y manufactura hasta insumos vitales como el maíz transgénico importado para alimentar al ganado y aves de granja.

El efecto dominó en gasolinas y alimentos

Ante la insuficiencia en la producción interna de combustibles y ciertos granos básicos, cualquier variación en la divisa estadounidense provoca un incremento directo en cascada. Como resultado, productos de consumo cotidiano como el pollo, la carne y los energéticos (diésel y gasolinas) tienden a encarecerse, obligando a los consumidores a preparar sus bolsillos para mayores gastos.

El contraste con las remesas y el poder de compra

Si bien este escenario representa un beneficio temporal para los 4.5 millones de familias mexicanas que perciben remesas —las cuales reciben un promedio de 426 dólares por envío—, el alivio económico suele diluirse. El incremento en los ingresos por tipo de cambio se contrasta rápidamente con el encarecimiento generalizado de los bienes esenciales, dejando un margen relativo para el consumo.