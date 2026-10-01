Repunta el precio del dólar hoy 1 de octubre 2026 y le gana terreno al peso mexicano

El precio del dólar estadounidense inicia el mes con variaciones que llaman la atención, acercándose de nuevo a los 18 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 1 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.20 pesos la compra y se vende en $18.28 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 1 de octubre 2026.

La moneda estadounidense sigue en ascenso aún cuando lo hace a paso sigiloso, pero firme frente al peso mexicano.

Precio del dólar en Tijuana hoy 1 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.00 pesos la compra y se vende a $13.54 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este 1 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 1 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 1 de octubre 2026 en 84 mil 198 pesos por unidad, registrando

La criptomoneda comienza una nueva semana con pérdidas en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 540 mil 874 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 1 de octubre 2026?

El precio del petróleo Brent sube alrededor de un 2% este jueves después de que China suspende las exportaciones de productos petrolíferos, lo que puede tensar aún más los mercados de combustibles que ya se enfrentan a la escasez de suministro a nivel mundial, mientras los inversores siguen evaluando los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.