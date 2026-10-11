Así hablan los jóvenes: la Generación Z y su propio léxico

¿Ha notado cómo hablan sus hijos o sus sobrinos? Los jóvenes de ahora tienen su propia manera de expresarse, un lenguaje con palabras y frases que para muchos resultan nuevas y hasta difíciles de entender.

Expresiones como “devoró", “lit”, “migajera”, “tiene mucha aura”, “cringe” o “fomo”, que significa miedo de perderse algo que los amigos están viviendo, inundan las redes sociales, sobre todo TikTok. Los propios jóvenes confirman que las usan, aunque principalmente con sus amigos o hermanos, porque en casa a veces no los entienden.

Para Idanely Mora Peralta, investigadora del Centro de Lingüística Hispana de la UNAM, no es una deformación del idioma, sino diversidad de léxico: la lengua tiene los recursos y el hablante los usa para crear nuevas palabras.

Además, cada generación ha tenido su propia forma de comunicarse. Subraya que no se debe generalizar, pues no todos los jóvenes tienen acceso a redes sociales.

Con ello buscan aceptación y pertenencia. Por eso, la especialista pide a los padres comprender y ser flexibles, en lugar de prohibir o reprimir.