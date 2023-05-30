Llama Adán Augusto a limpiar con urgencia al Poder Judicial

Inició en el Senado la reunión de la Comisión Bicameral con el Gabinete de Seguridad Nacional. Los titulares de las Fuerzas Armadas y la secretaria de Seguridad rendirán un informe sobre el resultado de las tareas en seguridad pública. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López reconoció que se puede ser más eficaz combatiendo la criminalidad pero también se pronunció por continuar con una limpia en el Poder Judicial para que los ciudadanos tengan confianza en la justicia.

"No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo continua siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente, solo así el Pueblo de México volverá a confiar en la justicia".

Inicia comparecencia del Gabinete de #Seguridad ante la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de Fuerza Armada Permanente en #Seguridad Pública.



Se trata de una reunión de carácter privado. pic.twitter.com/NEHylIKYnN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023

Ante la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, Adán Augusto López enfatizó que se debe avanzar para recuperar la confianza de la ciudadanía en los jueces y la justicia.

Así comenzó esta primera comparecencia, en la cual dijo habrá retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad, la reunión se lleva a cabo de manera privada, también asisten la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de la Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Adán Augusto reconoce reformas aprobadas en materia de Seguridad

En su intervención, el encargado de la política interior destacó las reformas aprobadas en materia de seguridad, reiteró que la intención del Gobierno Federal no es militarizar al país, sino acabar con el lastre de la inseguridad.

"No hay institución mejor preparada, mejor capacitada ni mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado”.