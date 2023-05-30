AMLO revela nombre de jueces que favorecen a delincuentes en conferencia mañanera

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se revelaron el nombre de los jueces y juezas que favorecen a delincuentes, ¿quiénes son?

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, mientras daba el informe de seguridad, dio a conocer el nombre de los jueces y juezas que favorecen a delincuentes, según el gabinete de AMLO.

#EnLaMañanera | El Subrio. de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, mencionó que la ministra Norma Piña favoreció a cuatro delincuentes en su calidad de Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal pic.twitter.com/K9p3H64Vnu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023

¿Quiénes son los jueces acusados de favorecer a delincuentes?

Cecilia Crokman Flores, quien llevó el caso de Héctor Luis, alias "El Güero Palma", del Cártel de Sinaloa, fue la primera en ser exhibida, pues fue quien decretó auto de libertad por el delito de homicidio calificado.

Según lo presentado en la conferencia mañanera, el 17 de mayo decretó auto de libertad por prescripción de la Acción Penal por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de nueve personas y ordenó su liberación en un plazo de 3 horas.

En segundo lugar, se nombró al juez José de Jesús Rodríguez Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del estado de Guanajuato. Este fue acusado de la liberación de Guadalupe Israel "N", alias "El Choncho", además de otros cómplices en el estado, que fueron detenidos el 24 de mayo del presente año.

Dos días después ordenó la liberación del delincuente, además de otros siete cómplices, "a pesar de ser detenidos en flagrancia durante un cateo en posesión de cocaína, mariguana y metanfetamina, así como en posesión de cartuchos de armas de fuego de uso exclusivo".

Norma Lucía Piña fue exhibida en conferencia mañanera

Luis Rodríguez Bucio también exhibió a la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, así como a la magistrada Gabriela Rolón Montaño, esto a causa de una queja contra la jueza de distrito, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez de Aguascalientes sobre el caso de desaparición de José Francisco "N", un pepenador que fue detenido en diciembre de 2018.

De acuerdo con el gabinete de AMLO, el 17 de mayo, la ministra y la magistrada desecharon una queja que fue promovida contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez, quien ha sostenido criterios periciales, beneficiando a los 4 presuntos responsables (René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”) de la desaparición forzada de José Francisco “N”.