Fundación para la Democracia | Participó por tercera vez en una elección presidencial, nuevamente como candidato del PRD en el año 2000.

Fundación para la Democracia | Se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano en 1997.

Fundación para la Democracia | Para 1994 contendió nuevamente por la Presidencia de México como candidato del PRD.

Fundación para la Democracia | En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fundación para la Democracia | Fue candidato presidencial en 1988 por el Frente Democrático Nacional y enfrentó a Carlos Salinas de Gortari.

Archivo Azteca Noticias | Abandonó el PRI en 1987 tras impulsar la Corriente Democrática, que buscaba renovar la selección de candidatos.

Archivo Azteca Noticias | En 1980 fue elegido gobernador de Michoacán, estado con el que su familia mantenía una relación política importante.

Archivo Azteca Noticias | Durante la década de los 70s consolidó su carrera dentro del PRI y ocupó cargos de relevancia en la administración pública como senador y subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Archivo Azteca Noticias | En 1961 se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional, una organización impulsada dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Archivo Azteca Noticias | Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, inició su participación en la vida pública mientras se desarrollaba profesionalmente como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este miércoles 28 de octubre se confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, quien comenzó su trayectoria política en 1954 y, en 1961, se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional, vinculado con sectores de izquierda dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la década de 1970 fue senador de la República y subsecretario de Agricultura y Ganadería. En 1980 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que consolidó su presencia en la política nacional.

En 1987 abandonó el PRI tras impulsar la Corriente Democrática, grupo que buscaba renovar los métodos de selección de candidatos. Un año después contendió por la Presidencia de México como candidato del Frente Democrático Nacional (FDN).

En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo su liderazgo.

Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, ambas veces como candidato del PRD. Entre esas dos elecciones, en 1997, hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.

