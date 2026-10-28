Este miércoles 28 de octubre se confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, quien comenzó su trayectoria política en 1954 y, en 1961, se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional, vinculado con sectores de izquierda dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la década de 1970 fue senador de la República y subsecretario de Agricultura y Ganadería. En 1980 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que consolidó su presencia en la política nacional.

En 1987 abandonó el PRI tras impulsar la Corriente Democrática, grupo que buscaba renovar los métodos de selección de candidatos. Un año después contendió por la Presidencia de México como candidato del Frente Democrático Nacional (FDN).

En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo su liderazgo.

Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, ambas veces como candidato del PRD. Entre esas dos elecciones, en 1997, hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.