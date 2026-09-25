La Universidad de Stanford borra con IA a un estudiante hispano de una foto

Un escándalo estalló luego de que el medio estudiantil The Stanford Review sacó a la luz una manipulación digital en los carteles de los comedores y residencias de la Universidad de Stanford. Una foto editada mediante inteligencia artificial eliminó a uno de los alumnos que parecia en la imagen original, un estudiante hispano identificado como Billy Ramirez

En la imagen publicitaria original, tomada durante una celebración en el campus, aparecían tres estudiantes reales sonriendo. Sin embargo generó con IA en el lugar del joven a una mujer afroamericana, además de modificar los rasgos físicos y la complexión de los otros jóvenes presentes.

Estudiante hispano: "silenciado y borrado"

La comunidad estudiantil reaccionó, mientras que el propio estudiante afectado declaró públicamente que ver su identidad modificada y su presencia suprimida le hizo sentir "silenciado y borrado" de una representación institucional que supuestamente debía incluirlo, así lo informó CNN.

Diversos sectores criticaron duramente que la universidad recurriera a la manipulación sintética para aparentar inclusión, especialmente en un contexto donde las políticas de diversidad y los criterios de admisión enfrentan escrutinio a nivel nacional.

Respuesta institucional y medidas disciplinarias ante la violación de normas

Ante la presión mediática y las críticas generalizadas, la administración de Stanford reconoció los hechos de manera oficial. Portavoces de la universidad confirmaron que la alteración de la fotografía por parte del departamento de Residencias y Servicios de Comedor vulneró frontalmente la política interna sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, la cual prohíbe estrictamente modificar la imagen de personas vinculadas a la institución sin autorización ni transparencia.

Como respuesta inmediata, la universidad procedió a retirar todos los carteles y pancartas que exhibían la fotografía alterada. Asimismo, las autoridades anunciaron la implementación de capacitaciones adicionales para todo el personal operativo, con el propósito de asegurar una revisión rigurosa y ética en futuros materiales de comunicación y difusión institucional.

