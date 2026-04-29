¡Adiós al Photoshop! Así funciona ‘ChatGPT Image 2.0', la nueva herramienta que edita tus imágenes con solo pedírselo

La edición de fotografía podría dejar de ser una tarea compleja, pues con la llegada de ChatGPT Image 2.0, la Inteligencia Artificial permite transformar, corregir o añadir elementos a cualquier tipo de imagen, rápido y sencillo, pero ¿cómo funciona la nueva herramienta de IA?

¿Qué es ChatGPT Images 2.0 y para qué sirve?

¡Atención, usuarios! 'ChatGPT Image 2.0', es la nueva generación de herramientas de generación de imagen dentro de la plataforma de Inteligencia Artificial más utilizada en todo el mundo.

Uno de los principales atractivos de esta nueva herramienta es el 'thinking capabilites', es decir, el modelo puede razonar sobre la imagen antes de generarla.

Por lo que esta nueva herramienta no solo interpreta las palabras, sino que organiza las escenas y entiende los elementos que deben aparecer en ella.

📷 a new GPT Image 2 use case: text-to-360



turn text or an image into a 360° panorama. pic.twitter.com/6KQRiO03g6 — ilker (@ailker) April 22, 2026

¿Cómo funciona el nuevo editor de imágenes de ChatGPT?

El razonamiento de ChatGPT Image 2.0, está una mayor fidelidad al prompt, así como una mejor integración de texto dentro de las imágenes que se le piden a la Inteligencia Artificial.

Además, cuenta con la capacidad de generar escenas complejas con distintos estilos visuales, pero ¿cómo funciona?



Genera una imagen

Haz clic sobre la imagen para abrir el editor

Selecciona el área que quieras modificar o utiliza el chat para indicar cambios globales.

Describe el prompt con lo que deseas modificiar y listo.

La tecnología de ChatGPT Image 2.0, es una de las más avanzadas en la edición de imágenes mediante la Inteligencia Artificial a mediados del 2026.

ChatGPT Images 2.0 (Pro) generates a photo of a cake decorated with SVG that when transcribed to a file renders another cake pic.twitter.com/m1Yv1Bwbot — Riley Goodside (@goodside) April 23, 2026

¿Cuándo estará disponible 'ChatGPT Images 2.0' para usuarios del mundo?

¡Buenas noticias! La versión de ChatGPT Images 2.0 ya se encuentra disponible para todos los usuarios con cuentas gratuitas y de pago, por lo que aquellos que tengan una cuenta dentro de la plataforma de Inteligencia Artificial podrán aprovechar los beneficios.

Por otro lado, las opciones avanzadas como el "Thinking", únicamente están disponibles para las y los usuarios para las versiones de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, por lo que en caso de querer usar las opciones avanzadas debes pagar el plan.