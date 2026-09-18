¿El peligro somos los humanos? La verdadera amenaza de la IA y su exponencial crecimiento
El verdadero riesgo de la Inteligencia Artificial no es una máquina rebelde, sino humanos que la usan para ciberataques, fraudes, vigilancia y manipulación de información.
El verdadero peligro de la inteligencia artificial no es el escenario apocalíptico que muestran películas como Terminator, sino uno mucho más humano: su uso para ciberataques, fraudes, manipulación de información y vigilancia no autorizada.
Investigadores vinculados a la empresa Anthropic han advertido sobre los riesgos del desarrollo acelerado de sistemas autónomos, y la propia compañía ha reportado casos en que su modelo Claude fue utilizado para actividades dañinas. A pesar de ello, las grandes tecnológicas continúan desarrollando modelos con mayores capacidades.