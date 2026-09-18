Abogados olvidan borrar frase de IA en su libro de Derecho

Una frase de ChatGPT terminó impresa en un libro de Derecho de más de 600 páginas y desató una discusión sobre los límites del uso de inteligencia artificial (IA) en trabajos profesionales.

Se trata del libro Teoría del delito: Análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial, de los abogados peruanos Luis Paredes Tejada y Brandon Mori Ramírez, publicado por Editorial Grijley.

La polémica surgió después de que usuarios compartieran una fotografía de una de sus páginas, donde quedó escrita esta frase: “Si quieres ahora te lo separo en subtítulos más didácticos para tu libro: definición, fundamento de la punición y elementos de la tentativa.”

La expresión llamó la atención porque corresponde a una respuesta típica de una herramienta de inteligencia artificial cuando se le solicita apoyo para estructurar un texto.

¿Los abogados usaron inteligencia artificial para escribir el libro?

Los autores reconocieron que sí utilizaron IA, aunque sostienen que fue como una herramienta de apoyo y no para sustituir sus propias ideas.

En el comunicado que difundieron después de la polémica explicaron que el libro fue elaborado a partir de su trabajo y experiencia, pero que en la parte final utilizaron una herramienta de inteligencia artificial “únicamente para un mejor orden de las ideas propias de los autores”.

También admitieron que ese fragmento no fue sometido a la revisión final antes de enviarlo a impresión. “Es un error que reconocemos y asumimos como profesionales”, señalaron.

Libro de abogados con inteligencia artificial desata polémica|Especial

¿Qué dijeron Luis Paredes y Brandon Mori sobre la polémica?

Los abogados defendieron la autoría de la obra y cuestionaron las críticas que recibieron en redes sociales.

En su comunicado aseguraron que son dos jóvenes abogados que han construido su trayectoria con “esfuerzo y dedicación” y que no son partidarios “del ataque al prójimo y menos del revanchismo”.

También señalaron que la inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo en aspectos de forma, corrección u orden, sin que esto necesariamente sustituya las ideas de los autores. “Lo que no le resta ni el crédito ni originalidad al trabajo”, sostuvieron.

Al mismo tiempo, reconocieron que el uso de estas herramientas debe hacerse “con responsabilidad y ética”.

¿Qué dice el comunicado sobre el uso de IA en el libro?

En el documento, Paredes y Mori también aseguraron que las ideas y conocimientos utilizados en la obra fueron desarrollados por ellos y que pueden comprobarse mediante sus exposiciones, clases, charlas y conferencias.

“Es sencillo verificar la originalidad del trabajo si su desarrollo es comparado con las exposiciones, clases, charlas y conferencias que los autores han brindado durante todo este tiempo”, afirmaron.

Sobre el fragmento que terminó publicado, reiteraron que se trató de una omisión durante la revisión y no de una sustitución de su trabajo por inteligencia artificial.

El comunicado concluye con un mensaje dirigido tanto a quienes respaldaron su postura como a quienes se burlaron de lo ocurrido.

¿Cuánto cuesta el libro Teoría del delito?

La obra tiene 624 páginas y aborda la teoría del delito desde el análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial del Derecho Penal peruano.

El libro continúa disponible para su compra por 160 soles peruanos, equivalentes aproximadamente a 813 pesos mexicanos, de acuerdo con la información proporcionada.

El caso dejó una pregunta abierta que va más allá de esta publicación: ¿en qué momento una herramienta para ordenar un texto termina formando parte de la autoría de una obra?