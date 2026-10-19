“Austeridad de fachada, vida de reyes": Los privilegios y el millonario sueldo de López-Gatell en Suiza

Mientras el discurso oficial predica la austeridad republicana, una investigación de Latinus reveló la cómoda y costosa vida que lleva Hugo López-Gatell en Ginebra, Suiza. Desde agosto de 2025, el exsubsecretario de Salud se desempeña como encargado de asuntos de salud de la Misión Permanente de México ante organismos internacionales, percibiendo un salario de unos 215 mil pesos mensuales —cerca de 2.5 millones de pesos al año sin contar aguinaldo ni prima vacacional—, además de un subsidio de 32 mil pesos mensuales para renta y un seguro de gastos médicos mayores para él y su familia.

Los privilegios del funcionario no pararon ahí, pues solicitó al Gobierno de México el traslado de su camioneta Peugeot 2024 hasta el continente europeo, un capricho que, sumado al costo del flete y la mudanza internacional, significó un desembolso de 600 mil pesos para el erario. Así es como se premia en el exterior a quien dejó un saldo de más de 800 mil personas fallecidas durante la pandemia por Covid-19 en el país, convirtiéndose en el reflejo de la incongruencia entre el discurso de la 4T y la realidad de sus altos mandos.