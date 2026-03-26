¡Una vida de lujo en Suiza! Revelan el millonario sueldo y las exclusivas prestaciones de López Gatell en la OMS

A siete meses de la llegada de Hugo López-Gatell a la Organización Mundial de la Salud (OMS) salieron a la luz nuevos detalles del nombramiento del famoso "Doctor de la Muerte", pero ¿de qué beneficios goza?

Una solicitud a la Unidad de Transparencia, reveló el cargo que López-Gatell ostenta desde el mes de agosto 2025.

¿Cuál es el nuevo cargo de López-Gatell en la OMS?

Hugo López-Gatell, es el "Ministro en la Misión Permanente de México" ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) con sede en Ginebra, Suiza.

Un cargo que recibió pese a la gestión que hizo durante la pandemia por Covid-19, en la que murieron más de 800 mil mexicanos, según la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia en México.

¿Más de 200 mil pesos al mes? El sueldo y las prestaciones de lujo de López-Gatell

En su nuevo cargo, el "Doctor de la Muerte" percibe un salario de 10 mil 360 euros al mes, algo así como 220 mil pesos mexicanos MENSUALES, pero eso no es todo, pues goza de otras prestaciones, para él, su esposa y sus hijos.

Entre las prestaciones que disfruta López-Gatell y su familia está, la cobertura de los gastos de transporte e instalación de su esposa e hijos, así como el pago de alquiler, cuando este repercuta de manera grave en sus ingresos.

Además del pago de la guardería y la escuela para sus hijos. Un seguro de gastos médicos para él y su familia. Sin olvidarnos de los 30 días de vacaciones, esto según la Ley de Servicio Exterior Mexicano.

🧪 A 7 meses de su llegada a Organización Mundial de la Salud, se revelan nuevos detalles del cargo de Hugo López-Gatell en la misión permanente de México en Ginebra.



💶 Percibe más de 220 mil pesos, además de prestaciones como vivienda, transporte, seguros y educación para su… pic.twitter.com/NUKPjhxlwj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

¿Qué hace realmente López-Gatell en la OMS?

Aunque se dice que Hugo López-Gatell es el "interlocutor ante la OMS", no se revela a detalle cuáles son las funciones que desempeña en este cargo.

"No ha habido ninguna repercusión gubernamental, de hecho, el principal responsable operativo del tema está gozando de una beca en Ginebra: Hugo López Gatell (...) Es una burla que gane más de 220 mil pesos mensuales con una vida de luja", explicó Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud.