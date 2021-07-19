Ladrones intentan derribar cajero automático; destruyen su carro

Dos ladrones que intentaban robar un cajero automático embistiéndolo con su carro terminaron haciendo el ridículo ante la mirada de decenas de testigos que transitaban por las calles del Distrito XX de París, Francia.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, cuando a plena luz del día, los delincuentes intentaron arrollar el cajero automático con la intención de desarmarlo y llevarse un jugoso botín, pero no contaban con la resistencia de la puerta que protegía a la máquina. Así, tras embestidas del carro, el cajero automático sufrió apenas unos cuantos rasguños.

No obstante, el carro de los ladrones no tuvo la misma suerte, ya que con los constantes impactos contra la puerta y la pared que cubrían el cajero automático, el auto empezó a sufrir daños evidentes.

Después del último impacto del vehículo, se observa que está chorreando aceite y otros líquidos; además, comenzó a salir humo del cofre y por si fuera poco, se observa que el frente del carro está destruido, específicamente la defensa y los faros.

🔴 FLASH - #PARIS : Une tentative de braquage d’une #banque, à la voiture bélier, a eu lieu dans le 20e arrondissement hier. Les individus ont pris la fuite en #scooter. Une enquête a été ouverte. (🎥 Témoin) #amateur pic.twitter.com/kPA4N8oxsb — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) July 17, 2021

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Ladrones tuvieron que huir sin carro y sin cajero automático

Luego de que los ladrones se dieron cuenta de que ya no había forma de derribar el cajero automático, no tuvieron más opción que abandonar el carro, que quedó completamente inservible. En un último intento, uno de los ladrones intentó encenderlo, pero sólo salió más humo de éste.

Los ladrones bajaron un par de maletas del vehículo y escaparon en una motoneta que estaba estacionada a unos cuantos metros de ahí, todo mientras testigos grababan los hechos, sin que alguien intentara detenerlos.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades parisinas consiguieron detener a los ladrones frustrados o si ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

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