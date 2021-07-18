Salmones “enloquecen” tras intoxicarse con cocaína en Alemania

Un grupo de especialistas descubrieron un extraño comportamiento en salmones jóvenes en un criadero ubicado en Sauerland, Alemania, los cuales se habrían intoxicado con cocaína que fue hallada en un arroyo cercano.

Los analistas de la Agencia Estatal de Medio Ambiente del estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, detectaron la cocaína y un producto de la degradación de la misma, luego de que se registró el inusual comportamiento de los salmones.

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En junio de 2020, un responsable de pesca del organismo en el municipio de Kirchhundem, en Alemania, observó un comportamiento atípico en los salmones que eran criados para un proyecto de conservación de especies.

El salmón intentó saltar del agua presa del pánico”, dijo un encargado. Por tal motivo analizaron el agua y descubrieron que estaba contaminada.

Daniel Fey, jefe de la Departamento de Ecología Pesquera y Acuicultura, explicó al medio Der Spiegel, de Alemania, que los salmones saltaban como si intentaran salir del agua instintivamente. Sin embargo, destacó que los ejemplares no sufrieron daños permanentes.

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Encuentran cocaína en agua donde estaban los salmones

El encargado explicó que al día siguiente los salmones volvieron a presentar una conducta atípica, por lo que utilizaron un analizador de alta precisión para tomar muestras del agua de entrada y del depósito donde estaban las especies.

El resultado, que estuvo disponible unos días después, determinó que el agua donde estaban los salmones tenía pesticidas agrícolas y productos farmacéuticos de las aguas residuales, todo en pequeñas cantidades.

Salmon frantically jumping around on a fish farm in Germany may have been on cocaine, according to a report released by German environmental officials. https://t.co/owm5JJEg0j — VICE TV (@VICETV) July 17, 2021

Sin embargo, también fueron descubiertas dos sustancias que llamaron la atención de los expertos en pescados: la cocaína y su producto de degradación, la benzoilecgonina.

Los especialistas destacaron que no se sabe si el extraño comportamiento de los salmones está relacionado a las sustancias que había en el agua como la cocaína, pero no descartaron esta versión, de acuerdo con el informe anual “Salmón con coca”, publicado por la Agencia Estatal de Medio Ambiente.

“No se ha podido averiguar una causa clara para el comportamiento de los peces. Sin embargo, tampoco se puede descartar una reacción a la cocaína detectada en el agua del arroyo”, agregaron.

Después, los empleados del lugar en Alemania encontraron una descarga directa e ilegal de aguas residuales en el arroyo y lo informaron a las autoridades, pero la policía no se hizo cargo del asunto.

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