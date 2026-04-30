¡Cuidado con “Los Soto Jiménez”! Ofrecen autos de lujo en CDMX y México, pero es un FRAUDE

Ofrecen autos de lujo en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados de México, pero sus clientes son engañados al momento de la compraventa de los vehículos. Detrás de todo este engaño opera una familia ubicada como "Los Soto Jiménez".

Este jueves 30 de abril de 2026 se informó sobre la captura de un hombre llamado Guillermo "N", a quien las autoridades colocan como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo.

Fátima Haike y Diego, quienes presuntamente forman parte del grupo delictivo “Los Soto Jiménez”, vinculados al #fraude en la #compra de #vehículos de alta gama con cheques sin fondos, fueron detenidos por la @SSC_CDMX en la alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/jJo1naQIbd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 31, 2023

Padre de supuesto líder de "Los Soto Jiménez” está detenido

El gabinete de seguridad de México dio a conocer la captura de este sujeto. Guillermo “N”, de 31 años, es señalado por el delito de asociación delictuosa, en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue detenido derivado de trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales dedicadas al fraude en operaciones de compraventa de vehículos, en la Ciudad de México.

Con base en los datos de prueba recabados, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada mediante un operativo coordinado en la colonia Doctores, donde fue localizado Guillermo “N”.

No es el único que ha sido detenido por presuntos nexos con la misma banda y forma de operar, pues su padre, también llamado Guillermo "N", fue detenido en 2023.

¿Quiénes son "Los Soto Jiménez" y cómo operan?

"Los Soto Jiménez" es un grupo delictivo dedicado al fraude en operaciones de compraventa de vehículos de lujo.

De acuerdo con las investigaciones, dicha organización opera mediante la simulación de transacciones financieras con documentación bancaria apócrifa o sin fondos para concretar operaciones fraudulentas.

Los registros de las autoridades señalana que la banda opera en diversos estados como:



Nuevo León

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

"Los Soto Jiménez" utilizan redes sociales para aparentar un alto poder adquisitivo, contactar a potenciales víctimas y manifestar interés en la adquisición de vehículos de lujo.

Una vez que logran tener en sus manos a sus víctimas, concretan operaciones mediante documentos bancarios falsos o transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez entregadas las unidades.