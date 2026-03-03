¡Usaba cajas de cereal para tapar su rostro! Cae “El Trix” y su pareja por robo en Nuevo León

La policía de Guadalupe en Nuevo León le puso fin a las andadas de Alejandro, de 34 años, alias “El Trix”, y su pareja, Génesis Alexandra, de 26.

Tras varios días de seguirles la pista por una serie de atracos a tiendas de autoservicio, elementos de la Unidad de Investigación Criminal lograron capturarlos en un operativo estratégico.

Modus operandi de ladrón en Nuevo León

Lo que hacía destacar a "El Trix" no era solo su apodo, sino su forma de entrar a los negocios. Según las investigaciones, el hombre escalaba hasta los techos de los establecimientos y se desplazaba por los ductos de ventilación.

Una vez dentro, bajaba directamente al área de las cajas registradoras para vaciarlas y llevarse mercancía, principalmente cigarros.

"El Trix" utilizaba cajas de cereal para tapar su rostro

Para no ser reconocido por las cámaras de seguridad, el sospechoso utilizaba métodos bastante inusuales para taparse la cara.

En los videos analizados por la inteligencia policial, se observó que en un robo utilizó un pedazo de tela, pero en otro se puso una caja de cereal en la cabeza para ocultar su identidad mientras cometía el ilícito.

Pareja de "El Trix" se encargaba de vigilar

Mientras Alejandro hacía el trabajo pesado en las alturas, su pareja, Génesis Alexandra, desempeñaba un papel clave en el exterior. Ella se encargaba de vigilar las calles y avisar si alguna patrulla o testigo se acercaba, permitiendo que el robo se concretara sin interrupciones. Esta coordinación les permitió golpear tiendas en las colonias Paseo de Guadalupe, Cerro de la Silla y Dos Ríos.

Encuentran droga en mochila de ladrones

Al momento de ser interceptados por los oficiales, la pareja ya no pudo escapar. Al revisar sus pertenencias, los policías encontraron que en su mochila y bolsa no solo cargaban con dos cajas de cereal, sino también con sustancias prohibidas:



48 dosis de la droga conocida como cristal.

Una dosis de marihuana.

A disposición de la justicia

Tras el hallazgo de la droga y las pruebas de los robos, ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público. Ahí se definirá su situación jurídica.

Con esta detención, los dueños de negocios en las zonas afectadas esperan recuperar la tranquilidad perdida por los constantes ingresos de "El Trix".