Detienen a Karina Barrón, excandidata al Senado y secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey

La tarde del domingo 1 de marzo, autoridades federales detuvieron a Karina Barrón, actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey y excandidata al Senado de la República.

La detención fue realizada por agentes federales y confirmada posteriormente por instancias oficiales, luego de ser señalada por presunta falsedad de declaraciones, así como montaje.

¿Por qué detuvieron a Karina Barrón en Nuevo León?

De acuerdo con información preliminar, la detención de Karina Barrón está relacionada con los presuntos delitos de cohecho y falsedad de declaraciones ante autoridades federales.

La investigación se habría originado a partir de una denuncia promovida por el senador Waldo Fernández, quien acusó a la funcionaria de haber falseado información durante el proceso electoral de 2024, en el que Barrón también participó como candidata por Nuevo León, abanderada por la coalición PRI-PAN-PRD.

Según fuentes cercanas al caso, los hechos estarían vinculados con un presunto montaje y fabricación de denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía en plena contienda política.

Así fue la detención de la funcionaria de Monterrey

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Posteriormente, la funcionaria fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal y trasladada a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El Registro Nacional de Detenciones indica que la captura ocurrió en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, sobre la avenida Aceros. Hasta el momento, la funcionaria permanece en traslado y bajo custodia federal.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Monterrey informó que tuvo conocimiento de la detención de Karina Barrón, quien forma parte de la administración municipal.

No obstante, aclaró que, de manera extraoficial, los señalamientos no estarían relacionados con el ejercicio de sus funciones dentro del gobierno local.

La administración municipal reiteró su respeto absoluto al Estado de Derecho y subrayó que esperará la información oficial de las autoridades federales antes de emitir cualquier posicionamiento adicional. También hizo un llamado a la prudencia y a evitar especulaciones que puedan generar desinformación.

Waldo Fernández dio más detalles de la detención

Tras hacerse pública la detención, el senador Waldo Fernández confirmó que el caso deriva de una denuncia presentada por él mismo. Aseguró que todo está relacionado con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León.

El legislador indicó que dará a conocer las pruebas y las causas que sustentan la investigación, una vez que inicie el proceso legal correspondiente.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado detallado sobre la situación jurídica de la funcionaria. Se espera que en las próximas horas se defina su situación legal y se informe si enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.

