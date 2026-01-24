¡Impactante! Doble asalto a plena luz del día en las calles de Brasil | VIDEO

Una doble escena de crimen se registró a plena luz del día en la zona metropolitana de São Paulo, en Brasil, generó alarma en redes sociales y entre las autoridades locales después de que un video viral mostrara a dos sujetos en motocicleta perpetrando un asalto doble en cuestión de segundos; aunque las investigaciones aún se encuentran en curso, este hecho resalta una tendencia preocupante de asalto callejero con “motochorros” en la región.

Este asalto tuvo lugar frente a un concesionario automotriz en Osasco, donde dos sujetos que llegaron en una moto, atacaron primero a un hombre que caminaba por la acera, despojándolo de sus pertenencias. Acto seguido, sin ningún control policial inmediato, los delincuentes se dirigieron hacia un auto deportivo de lujo que estaba estacionado y aprovecharon que las ventanas estaban abiertas para sustraer objetos del interior del vehículo. El propietario fue captado cerrando la puerta de su auto deportivo momentos antes del segundo robo.

¿Qué muestra el video del doble asalto en Brasil?

El video captado por cámaras de seguridad y que se viralizó en redes sociales, muestra con claridad la rapidez y precisión del ataque: Dos sujetos en motocicleta tipo deportiva se acercan al peatón y lo intimidan con lo que parece ser un arma y lo obligan a entregar sus pertenencias.

Inmediatamente después, se dirigen hasta un deportivo McLaren estacionado y roban artículos del interior, aprovechando que el conductor aún estaba a unos pasos de distancia.

Este tipo de acto delictivo con motocicletas se ha vuelto más común en São Paulo y su zona metropolitana; estudios demuestran que, en promedio, hasta 4 motos son robadas o hurtadas cada hora en el estado, con lo que se destaca la presión que enfrentan las fuerzas de seguridad ante el aumento de este tipo de delitos.

Aumentan los asaltos con sujetos abordo de motocicletas en Brasil

Hasta ahora, las autoridades de Osasco y São Paulo no han publicado detalles sobre de este caso específico, pero en general la Polícia Civil de São Paulo ha intensificado las investigaciones sobre robos con motocicletas ante la presión de los ciudadanos por mayores índices de seguridad.

La tendencia de asaltos rápidos realizados desde motocicletas, conocidos como “motochorros”, ha sido documentada con registros elevados de robos y hurtos en todo el estado, y se han reforzado operativos en puntos estratégicos para disuadir estos crímenes y capturar a los responsables.

Este doble asalto a plena luz del día subraya la preocupación creciente por la seguridad urbana en Brasil, especialmente en áreas transitadas y comerciales. El uso de motocicletas para perpetrar delitos permite a los delincuentes huir rápidamente y dificultar su identificación, un reto constante para las autoridades. Ante este escenario, la pregunta que queda es: ¿cómo puede la policía mejorar la respuesta para evitar que estos robos sigan ocurriendo en zonas comerciales y residenciales?

