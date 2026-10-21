Largometraje documental: De la Gran Muralla a Machu Picchu

La Gran Muralla y Machu Picchu, símbolos de dos civilizaciones que han perdurado a través del tiempo y el espacio, son mucho más que maravillas construidas con ladrillos y piedras. Ambas representan la capacidad de la humanidad para preservar su civilización y reflejan la sabiduría compartida de China y Perú.

En 2024 se estrenó la versión de 60 minutos del documental “De la Gran Muralla a Machu Picchu”, que obtuvo una amplia repercusión internacional. Ahora, CGTN Español presenta una versión remasterizada en tres capítulos de 30 minutos: “Reflejos en la distancia”, “La vitalidad perenne” y “A través de montañas y mares”. A través de este recorrido, el documental explora el encuentro entre las civilizaciones china e incaica, sus vínculos a través de los siglos y el diálogo que mantienen en el mundo contemporáneo. Un viaje que atraviesa montañas y mares en busca de valores compartidos que trascienden las fronteras y pertenecen a toda la humanidad.

Episodio 1: Reflejos en la distancia

La Gran Muralla y Machu Picchu, dos maravillas de la humanidad construidas con piedra y ladrillo, son testigos del legado de las civilizaciones china e inca, separadas por miles de kilómetros, pero unidas por profundas conexiones culturales. Este episodio se remonta a los orígenes de la civilización a través de Caral y Liangzhu, y establece un diálogo entre la máscara de oro de Sicán y la lámina de oro de pájaros sagrados del sol de Jinsha, dos piezas que, pese a pertenecer a culturas y épocas diferentes, comparten sorprendentes similitudes y revelan nuevos puntos de encuentro entre dos civilizaciones arraigadas en tierras lejanas.

Episodio 2: La vitalidad perenne

Proteger y transmitir el legado de la civilización es una aspiración compartida por China y Perú que trasciende miles de años de historia. Este episodio parte de la aldea de Shixia, a los pies de la Gran Muralla, y acompaña a un joven peruano para descubrir cómo los voluntarios chinos trabajan en la conservación de este patrimonio histórico. El recorrido continúa siguiendo la ruta de la papa, desde su origen en los Andes hasta su llegada a China, y explora la importancia cultural del arroz, un alimento que forma parte de la gastronomía peruana y que está presente en los restaurantes chifa desde hace más de un siglo. Cuando el antiguo Camino Inca y la Ruta Marítima de la Seda confluyen en el puerto de Chancay, surge un nuevo vínculo entre ambos países. Un “Camino Inca de la nueva era” que simboliza el intercambio, el conocimiento mutuo y la creciente cercanía entre los pueblos de China y Perú.

Episodio 3: A través de montañas y mares

En la nueva era, la amistad entre China y Perú está siendo escrita conjuntamente por innumerables personas comunes. Un chef peruano deposita su nostalgia en Shanghai, mientras que los muñecos de alpaca llegan desde el lago Titicaca hasta los hogares chinos; jóvenes peruanos persiguen sus sueños al otro lado del Pacífico, e ingenieros chinos dedican su juventud en el puerto de Chancay. Hoy en día, cuando “De Chancay a Shanghai” se ha convertido en una expresión popular, esta Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI está desplegando poco a poco el futuro de la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países. Cuando la suona del norte de Shaanxi resuena al unísono con la zampoña andina, el principio de “cada cultura florece su propia belleza, y todas las bellezas brillan juntas” encuentra su eco más conmovedor.

El 13 de septiembre se estrenó el largometraje documental “De la Gran Muralla a Machu Picchu”. Más que un recorrido por la historia de China y Perú, es una mirada al legado de dos antiguas civilizaciones y a su capacidad para dialogar con el mundo actual, más allá de las diferencias de idioma y distancia.